Ζάκυνθος: Φωτιά σε τουριστικό σκάφος – Με ασφάλεια η μεταφορά όλων των επιβατών – ΒΙΝΤΕΟ

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα (11/08) το πρωί σε τουριστικό σκάφος που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή του Μακρύ Γιαλού, βόρεια της Ζακύνθου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο μηχανοστάσιο, σύμφωνα με το imerazante.gr, ενώ από τους αεραγωγούς βγήκαν καπνοί κι έγινε άμεσα αντιληπτή.

Στο σκάφος επέβαιναν 168 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος. Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία συνέδραμαν στην επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβατών.

Όλοι οι επιβάτες μετεπιβιβάστηκαν με ασφάλεια στα ιδιωτικά σκάφη και μεταφέρθηκαν στον λιμένα Αγίου Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το ίδιο τοπικό μέσο, η Πυροσβεστική επιχειρεί να σύρει το σκάφος προς την ξηρά προκειμένου να γίνει η κατάσβεση.

Σημειώνεται ακόμα πως η διαδικασία της ρυμούλκησης προς το λιμάνι του Αγίου Νικολάου θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη και αναμένεται να διαρκέσει αρκετή ώρα.