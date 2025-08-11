Δυτική Αττική: 17 συλλήψεις στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση κατά της εγκληματικότητας

Σε συνολικά 17 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα (11/08) το πρωί στην Δυτική Αττική, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Οι συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί, για -κατά περίπτωση- διακίνηση ναρκωτικών, ρευματοκλοπή και διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ έχουν εντοπιστεί ποσότητες ηρωίνης και μετρητά χρήματα.

Συγκεκριμένα, 8 άτομα συνελήφθησαν για ρευματοκλοπή, 1 για μη έκδοση ταυτότητας, 3 για ναρκωτικά και 5 για διατάραξη.

Αναμένεται να ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.