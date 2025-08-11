Θεσσαλονίκη: 17χρονος επιτέθηκε σε ηλικιωμένη και της άρπαξε χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό

Ένας 17χρονος συνελήφθη, χθες (10/08) το μεσημέρι, από αστυνομικούς στη δυτική Θεσσαλονίκη, διότι λίγο νωρίτερα με τη χρήση βίας αφαίρεσε, στην περιοχή της Νεάπολης, μία χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό 68χρονης γυναίκας.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας προέκυψε ότι ο νεαρός (ημεδαπός) προέβη σε οκτώ διαρρήξεις – κλοπές, που τελέστηκαν από αρχές Ιουλίου έως αρχές Αυγούστου 2025 στην ευρύτερη περιοχή των δήμων Νεάπολης – Συκεών, Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Θερμαϊκού.

Συνολικά, ο δράστης έκλεψε πέντε Ι.Χ. αυτοκίνητα, 1.960 ευρώ, οκτώ κινητά τηλέφωνα και πλήθος προσωπικών εγγράφων και τραπεζικών καρτών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

