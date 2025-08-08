Βιασμός 10χρονης στην Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα έλαβαν ο 37χρονος και η 24χρονη

Enikos Newsroom

κοινωνία

βιασμός

Για τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, πήρε προθεσμία να απολογηθεί στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 37χρονος Ρομά που κατηγορείται ότι βίαζε την δεκάχρονη κόρη της 24χρονης συντρόφου του, η οποία φέρεται να την κρατούσε ακίνητη, ώστε να διευκολύνει τον άνδρα να προβεί στις ειδεχθείς πράξεις του.

Το ζευγάρι, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, εμφανίστηκε σήμερα Παρασκευή 8 Αυγούστου, στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, συνοδεία αστυνομικών, ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα αποχώρησε, καθώς, όπως έγινε γνωστό, έως και εκείνη την ώρα, δεν είχε οριστεί συνήγορος υπεράσπισης.

Η 24χρονη μητέρα και ο 37χρονος σύντροφός της κατηγορούνται για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά την καταγγελία της 24χρονης μητέρας του 10χρονου κοριτσιού πως ο 37χρονος σύντροφός της, επίσης Ρομά, την χτυπούσε. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στις Αρχές, ο 37χρονος είχε βιάσει την ανήλικη κόρη της.

Όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Αστυνομία, η ανήλικη επιβεβαίωσε τα παραπάνω καταγγελλόμενα, αναφέροντας επιπλέον ότι κατά την τέλεση των πράξεων η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη την χτύπησαν. Τέλος, ανέφερε ότι ο 37χρονος χτυπούσε την μητέρα της μπροστά της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
11:54 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Κεφαλονιά: «Η φωτιά ξέσπασε ταυτόχρονα σε 3 σημεία» λέει ο δήμαρχος Αργοστολίου – Συνεχίζεται η κατάσβεση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ήχησε το 112 – ΦΩΤΟ

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Παρασκευής για την φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασι...
11:50 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία»

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (8/8) στο νοσοκομείο «Σωτηρία». Όπως έγινε γνωστό από την...
11:48 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Χανιά: Bρέφος ενός έτους έπεσε από μπαλκόνι – Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ 

Περιστατικό που προκαλεί σοκ στα Χανιά, καθώς βρέφος ενός έτους έπεσε από μπαλκόνι στην περιοχ...
11:25 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Ομόνοια: Αναζητείται οδηγός ταξί για ληστεία σε βάρος δύο Γάλλων πελατών του – Τους απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο και τραυμάτισε τον έναν 

Οδηγός ταξί αναζητείται από την Αστυνομία, για ληστεία που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, σε...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια