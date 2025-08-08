Βιασμός 10χρονης στην Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα έλαβαν ο 37χρονος και η 24χρονη

Για τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, πήρε προθεσμία να απολογηθεί στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 37χρονος Ρομά που κατηγορείται ότι βίαζε την δεκάχρονη κόρη της 24χρονης συντρόφου του, η οποία φέρεται να την κρατούσε ακίνητη, ώστε να διευκολύνει τον άνδρα να προβεί στις ειδεχθείς πράξεις του.

Το ζευγάρι, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, εμφανίστηκε σήμερα Παρασκευή 8 Αυγούστου, στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, συνοδεία αστυνομικών, ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα αποχώρησε, καθώς, όπως έγινε γνωστό, έως και εκείνη την ώρα, δεν είχε οριστεί συνήγορος υπεράσπισης.

Η 24χρονη μητέρα και ο 37χρονος σύντροφός της κατηγορούνται για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά την καταγγελία της 24χρονης μητέρας του 10χρονου κοριτσιού πως ο 37χρονος σύντροφός της, επίσης Ρομά, την χτυπούσε. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στις Αρχές, ο 37χρονος είχε βιάσει την ανήλικη κόρη της.

Όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Αστυνομία, η ανήλικη επιβεβαίωσε τα παραπάνω καταγγελλόμενα, αναφέροντας επιπλέον ότι κατά την τέλεση των πράξεων η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη την χτύπησαν. Τέλος, ανέφερε ότι ο 37χρονος χτυπούσε την μητέρα της μπροστά της.