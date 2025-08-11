Κίνα: Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού συγκρούστηκαν καταδιώκοντας σκάφος από τις Φιλιππίνες – ΒΙΝΤΕΟ

Σε σύγκρουση κατέληξε η καταδίωξη ενός σκάφους της Ακτοφυλακής των Φιλιππίνων από δύο πλοία του Κινεζικού Πολεμικού Ναυτικού.

Πλάνα δείχνουν την τρομακτική στιγμή που τα δύο κινεζικά σκάφη συγκρούονται μεταξύ τους ενώ καταδιώκουν το περιπολικό των Φιλιππίνων στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, σε σημείο που και οι δύο χώρες επιμένουν ότι η θαλάσσια περιοχή τους ανήκει.

Η σύγκρουση των πλοίων έγινε κοντά στην αμφισβητούμενη αβαθή περιοχή του Σκάρμπορο, μια ατόλη περίπου 140 μίλια ανατολικά του κύριου φιλιππινέζικου νησιού Λουζόν και περισσότερα από 500 μίλια νοτιοανατολικά του Χονγκ Κονγκ.

Η περιοχή έχει υφάλους, βράχους και λιμνοθάλασσα. Καλύπτει περίπου 58 τετραγωνικά μίλια και διεκδικείται ιστορικά τόσο από την Κίνα όσο και από τις Φιλιππίνες. Η σύγκρουση συνέβη καθώς το πλοίο της ακτοφυλακής των Φιλιππίνων (PCG) συνόδευε σκάφη που διένειμαν βοήθεια σε Φιλιππινέζους αλιείς στην περιοχή, δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φιλιππίνων πλωτάρχης Jay Tarriela.

Πρόσθεσε ότι το σκάφος 3104 της κινεζικής ακτοφυλακής (CCG) “κυνηγούσε” το σκάφος των Φιλιππίνων, γνωστό ως BRP Suluan, “με μεγάλη ταχύτητα”. Πραγματοποίησε έναν ριψοκίνδυνο ελιγμό” από τη δεξιά πλευρά του φιλιππινέζικου σκάφους, “που οδήγησε στη σύγκρουσή του με το πολεμικό πλοίο του PLA (Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού) του Πολεμικού Ναυτικού”.

Μερικά μέλη του πληρώματος του κινεζικού πλοίου ήταν ορατά στο μπροστινό μέρος του σκάφους -το τμήμα που χτύπησε το πολεμικό πλοίο- λίγα λεπτά πριν από τη σύγκρουση, είπε. Η τύχη τους είναι άγνωστη.

Το σκάφος της Κινεζικής ακτοφυλακής “κατέστη ακυβέρνητο” κατά τη σύγκρουση, η οποία φαίνεται να συνέβη απίστευτα κοντά στο σκάφος της Ακτοφυλακής των Φιλιππίνων. Νωρίτερα κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, το φιλιππινέζικο πλοίο στοχοποιήθηκε με ένα κανόνι νερού από τους Κινέζους, αλλά το απέφυγε “επιτυχώς”, πρόσθεσε ο Tarriela.

Δραματικά πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Μανίλα δείχνουν το σκάφος της Κινεζικής Ακτοφυλακής και το πολύ μεγαλύτερο πολεμικό σκάφος της Κίνας, που φέρει τον αριθμό 164 στο κύτος του, να συγκρούονται με έναν δυνατό κρότο.

Άλλες εικόνες και αποσπάσματα της φιλιππινέζικης Ακτοφυλακής, όλα τραβηγμένα από το σκάφος των Φιλιππίνων, δείχνουν το σκάφος της Κινεζικής Ακτοφυλακής, να επιπλέει ακόμη μετά τη σύγκρουση – αλλά με ολόκληρη την πλώρη του να έχει εξαφανιστεί, αφού μπήκε προς το εσωτερικό μέρος του πλοίου.

Ο Tarriela εξήγησε ότι η σύγκρουση “είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί σημαντική ζημιά στο μπροστινό μέρος του σκάφους της Κινεζικής Ακτοφυλακής -το μπροστινό μέρος του άνω καταστρώματος,- γενικά πάνω από τους χώρους διαβίωσης ενός πλοίου. ‘Δεν είμαστε σίγουροι αν μπόρεσαν να διασώσουν το προσωπικό που βρισκόταν μπροστά πριν από τη σύγκρουση’, εξήγησε βλοσυρά. ‘Ελπίζουμε όμως ότι το προσωπικό αυτό είναι σε καλή κατάσταση’.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι το κινεζικό πλήρωμα “δεν ανταποκρίθηκε ποτέ” στην προσφορά βοήθειας του πλοίου των Φιλιππίνων. Το βίντεο δείχνει ένα μέλος του πληρώματος των Φιλιππίνων να στέλνει με τον ασύρματο μήνυμα μετά τη σύγκρουση, λέγοντας: “Έχουμε ιατρικό προσωπικό στο πλοίο. Εάν χρειαστείτε οποιαδήποτε βοήθεια, είμαστε πρόθυμοι να σας την παράσχουμε”.

Σε άλλο σημείο του βίντεο, το σκάφος των Φιλιππίνων φαίνεται να πλέει μεταξύ του κινεζικού πολεμικού πλοίου από τη μία πλευρά και του σκάφους της CCG από την άλλη, με το πρώτο να περνάει πολύ κοντά του. Ο εκπρόσωπος της Κινεζικής Ακτοφυλακής, επιβεβαίωσε ότι υπήρξε αντιπαράθεση, χωρίς να αναφέρει τη σύγκρουση.