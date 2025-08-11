ΠΑΟΚ: Όσα ειπώθηκαν στην συνέντευξη Τύπου του ερασιτέχνη – Η απάντηση της ΠΑΕ

Το μείζον ζήτημα στον ΠΑΟΚ είναι η ανέγερση της Νέας Τούμπας. Στο πλαίσιο αυτό τα διοικητικά μέλη του ΑΣ του “Δικεφάλου του Βορρά” παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου, στο “Παλατάκι”.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, Άλκης Ησαϊάδης:

«Δεν ήρθαμε να δώσουμε μάχη χαρακωμάτων, αλλά να δώσουμε αλήθεια, φως και προοπτική. Να πούμε ότι ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν είναι σύμμαχος ούτε αντίπαλος κανενός. Είναι η απαρχή, θεμέλιο και η ψυχή του ΠΑΟΚ. Έχουμε καθήκον και να προστατεύουμε, και να εμπνέουμε αλλά και να εγγυόμαστε. Όμως η μάνα του Συλλόγου δεν πρέπει να σιωπά, γιατί οι στιγμές είναι κρίσιμες.

Όχι γιατί φοβόμαστε, αλλά γιατί ξέρουμε τι διακυβεύεται. Το γήπεδο δεν είναι απλώς ένα ακόμα έργο, είναι το σπίτι μας. Είναι για τον κάθε ΠΑΟΚτσή η μνήμη, η προσευχή, ο πόθος και η ελπίδα. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε εδώ για να διχάσουμε. Ήρθαμε για να ενημερωθεί ο κόσμος αλλά και να ενωθεί. Πάντως όχι για να υποταχθούμε. Σήμερα θα ανοίξουμε τα χαρτιά μας, με καθαρή ψυχή και σεβασμό στον λαό του ΠΑΟΚ και πλήρη επίγνωση το τι έχουμε στη πλάτη μας. Σήμερα μιλάει ο Ερασιτέχνης και δεν θα πάψει να μιλά μέχρι να εξασφαλιστεί το μέλλον του ΠΑΟΚ όπως πρέπει και αρμόζει.

«Θα ήταν σκόπιμο και καθήκον να θυμίσω το ιστορικό κάποιων κρίσιμων εξελίξεων για να είμαστε εδώ. Στις 2 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε ΓΣ της ΠΑΕ και ο τότε αντιπρόεδρος, Κυριάκος Κυριάκος, προτρέπει τον ΑΣ να τρέξει την υπόθεση του γηπέδου. Όλοι κατάλαβαν ότι η Νέα Τούμπα βρίσκεται σε… βαθιά κατάψυξη. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ ενημέρωσε πως θα αναλάβει πρωτοβουλίες. Όταν λοιπόν σαν ΑΣ ΠΑΟΚ εκδίδουμε ανακοίνωση, σεβόμενοι τον ρόλο και την επιθυμία και την προτροπή των χιλιάδων ΠΑΟΚτσήδων για νέο γήπεδο, προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες.

Τότε λοιπόν, ο πρώην πρόεδρος, κ.Κατσαρής, συναντιέται με επιφανείς ΠΑΟΚτσήδες μεταξύ των οποίων ο κ.Πετμεζάς, ο οποίος είναι παιδικός φίλος του Μυστακίδη. Ο κ.Μυστακίδης αποδέχεται να αναλάβει εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια την κατασκευή του γηπέδου.

Στο διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ ΠΑΟΚ, ο κ.Κατσαρής ζητάει να υπογραφεί ένα μνημόνιο βούλησης και προθέσεων, μέχρι να φτάσουμε στην παραίτηση του κ.Κατσαρή. Στις 30/6 με απόφαση του ΔΣ αναλαμβάνω πρόεδρος του Ερασιτέχνη και με πρωτοβουλία μου έγιναν δύο συναντήσεις με την ΠΑΕ. Λίγες μέρες μετά δέχθηκα τηλέφωνο από τον κ.Φωτιάδη που ανέφερε ότι πρέπει να συναντηθούμε με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη Νέα Τούμπα. Εκεί ήρθε η κ.Γκοντσάρεβα και μας έδωσε το μνημόνιο συνεργασίας.

Στις 25/7 αποστάλθηκε mail από την ΠΑΕ, με την οποία εγκαλούμαστε για την διαρροή του εγγράφου δεξιά και αριστερά, το οποίο απαντήθηκε ανάλογα μετά από μία ώρα από τη νομική σύμβολου. Στο συμβούλιο τις 28/7 όπου στο ΔΣ που βρέθηκε και αντιπροσωπεία της ΠΑΕ, η οποία επιμένει σταθερά για την επί τόπου υπογραφή του μνημονίου.

Φυσικά δεν μπορούσε να το υπογράψει κανείς εκείνη την ώρα, με την αντιπροσωπεία της ΠΑΕ να αποχωρεί. Στη συνέχεια το ΔΣ αποφασίζει να συστήσει τεχνοκρατική επιτροπή, με τον ΑΣ να δίνει το… προβάδισμα στον Ιβάν Σαββίδη μέχρι τις 31/12/2025 για την ανέγερση της Νέας Τούμπας.

Δεν έχω αισθανθεί ποτέ αυτή την απαξίωση ως άνθρωπος αλλά και ως θεσμός, όπως αισθάνθηκα εκείνο το βράδυ κατά την διάρκεια της επίσκεψης της ΠΑΕ. Έχω την απαίτηση να με σέβονται, όπως τους σέβομαι και εγώ. Την ίδια απαξίωση ένιωσα και την επόμενη μέρα, όταν διαβάσαμε από την ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ ότι εξυπηρετούμε ξένες ατζέντες.

«Δεν ζήτησα καμία συνάντηση με τον κ. Σαββίδη. Με κάλεσε ο κ.Μυστακίδης και συναντήθηκα μαζί του ως νέος πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ».

Αν υπάρχουν ίσες αποστάσεις από τον ΑΣ ΠΑΟΚ για Σαββίδη και Μυστακίδη και αν υπάρχουν εγγυήσεις και χρονοδιαγράμματα από την πλευρά του κ.Μυστακίδη: «Βρέθηκα με τον κ.Μυστακίδη που μου έδειξε τις διαθέσεις του αλλά μου είπε ότι το πλεονέκτημα το έχει ο κ.Σαββίδης, από εκεί και πέρα, δεν ήταν η συνάντηση για να ζητήσω χρονοδιαγράμματα. Από την άλλη πλευρά, ήθελαν να το υπογράψουμε εδώ και τώρα, άρα το θέμα «χρονοδιαγράμματα», μπορεί να συζητηθεί μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και να παρθούν αποφάσεις;»

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

«Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της πόλωσης, ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν υπήρξε ο σκηνοθέτης αυτού του αδιεξόδου. Και το στοιχείο που απουσιάζει είναι η ενημέρωση. Και αυτό δρα ως αρνητικός καταλύτης για περαιτέρω όξυνση και μεγαλύτερη διχασμό. Δεν προτίθεμαι να πλέξω κάποιο εγκώμιο του νυν προέδρου της ΠΑΕ, γιατί δεν μου αρέσουν, και δεν αρέσουν και στον ίδιο. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι εδώ δεν κρινόμαστε σε επίπεδο προσφοράς ή ηθικής ακεραιότητας, υπάρχει μία τεράστια θεσμική ευθύνη στις πλάτες του ΑΣ ΠΑΟΚ.

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν αμφισβήτησε ποτέ τον Ιβάν Σαββίδη. Το μόνο που έπραξε είναι να μην δώσει λευκή επιταγή σε ένα έργο, τεράστιας σημασίας. Το έγγραφο που υπεβλήθη από την ΠΑΕ, δεν συνιστά μνημόνιο. Το έγγραφο της ΠΑΕ για το προσύμφωνο εκχώρησης δικαιωμάτων προς την ΠΑΕ, δεν περιέχει καταληκτικές ημερομηνίες, σημείο εξόδου με ευθύνη της άλλης πλευράς, δεν εμπεριέχει ρήτρα κινδύνου, ανωτέρας βίας, ούτε και ημερομηνίες -οροσήμων και αποπερατώσεων των εργασιών. Επομένως μιλάμε για ένα προσύμφωνο το οποίο στερείται πλήρως δεσμευτικών στοιχείων και επαρκούς ασφάλειας.

Η μόνη πρόβλεψη η οποία αναφέρεται στη παράγραφο 2.4, όπου και πάλι δεν αναφέρονται ημερομηνίες καταληκτικές, ούτε περιγράφονται οι απαιτούμενοι τύπου των εγγυήσεων. Θα ήθελα λοιπόν εφόσον δημοσιεύθηκε αυτό το προσύμφωνο, να συμβουλευτεί ο καθένας από εμάς τον δικηγόρο του για να λάβει την πρέπουσα απάντηση. Αν το προέτρεπε ή τον απέτρεπε να υπογράψει ένα τέτοιο έγγραφο.

Δεν αμφισβητήσαμε τις προθέσεις του Ιβάν Σαββίδη, αλλά δεν πήραμε το ρίσκο να υπογράψουμε αυτό το έγγραφο, γιατί διαγράφονται μεγάλες απειλές. Δεν μπορεί να υπογραφεί από κανέναν μας».

Μιλώντας για τους Τσαλόπουλο – Χατζόπουλο ανέφερε πως «δεν ήταν από τις μεγάλες στιγμές τους. Η ενότητα δεν εξασφαλίζεται μέσω προτροπής παραιτήσεων. Αλλά με διάλογο σεβασμού και θεσμικής ισονομίας, οποιαδήποτε άλλη ενέργεια οξύνει την κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ, όταν ήταν διχασμένος, κινδύνεψε. Υπαινιγμοί πολιτικών συμφερόντων, τους αποκρούουμε με αγανάκτηση».

«Δεν είμαι εκπρόσωπος του Μυστακίδη, δεν τον γνωρίζω καν. Ο κ.Μυστακίδης επέλεξε την οδό της χαμηλούς έκθεσης. Επομένως σε ό,τι αφορά τις δύο προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι, δεσμευθήκαμε για πλήρη εμπιστευτικότητα. Εάν μετά από λίγες ημέρες η ΠΑΕ θεώρησε ότι έπρεπε να άρει τη συμφωνία, είναι δικό της θέμα. Ο ΑΣ δεν λειτουργεί με λίστα αναμονής έργων, ούτε να υποδείξει τον εκάστοτε επενδυτή σε ποια τμήματα θα μπει.

Τελεί υπό σύσταση η τεχνοκρατική επιτροπή με προσωπικότητες με τεράστιο έργο, ουδέτερες. Θα γίνει κοστολόγηση του έργου και από αυτούς. Εντός των προσεχών ημερών, δεσμευόμαστε να δημοσιοποιήσουμε τη λίστα των ονομάτων που θα είναι στην επιτροπή.

Η πλευρά Μυστακίδη αποδέχθηκε το πλεονέκτημα του Ιβάν Σαββίδη για τη Νέα Τούμπα.

Δεν μας εξασφαλίζει μία πηγή απόδειξης χρημάτων από το Ροστόφ, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Η καταληκτική ημερομηνία δεν ετέθει λόγω πίεσης, απλώς έπρεπε να θέσουμε κάποια χρονικά όρια.

Ζητήσαμε από τον κ.Σαββίδη να πάρουμε μία εγγυητική επιστολή με χρήματα εκπορεύομενα εκτός Ρωσίας, λόγω των γεοπολιτικών προβλημάτων, του πολέμου και τα capital controls που υπάρχουν.

«Μας ζητήθηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ δια δακτύλου να υπογραφεί το μνημόνιο, αλλιώς είναι άρνηση»

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

«Μετά την ΓΣ της ΠΑΕ, στις 16/6 στο ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ ο πρόεδρος Κατσαρής ενημέρωσε ότι ήρθε σε επαφή με γνωστό φίλο του ΠΑΟΚ, τον κ.Πετμεζά, άλλοτε επικοινωνιακός σύμβολους του Νίκου Βεζυρτζή στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο οποίος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον κ.Μυστακίδη.

Ο κ.Μυστακίδης είναι άνθρωπος αυτής της πόλης, είναι ΠΑΟΚτσής, μέλος της οικογένειάς του ήταν μέλος στο ΔΣ του ΠΑΟΚ επί Σεργιαννίδη. Είχε σουίτα για πέντε χρόνια στην ΠΑΕ, τον ξέρουν όλοι και τα συναισθήματά του είναι ΠΑΟΚτσήδικα. Δεν είναι κάποιος που ήρθε από το πουθενά. Έτσι ο κ.Κατσαρής απευθύνθηκε μέσω του κ.Πετμεζά στον Μυστακίδη και όταν ήρθε στο συμβούλιο είπε δώστε μου την εξουσιοδότηση να μιλήσω με τον κ.Μυστακίδη. Υπεγράφη μεταξύ τους ένα έγγραφο, δήλωσης βουλήσεων και προθέσεων.

Ο μεν ΠΑΟΚ είπε ότι έχω ένα γήπεδο που επιθυμώ την ανακατασκευή του στην ίδια θέση και ψάχνω επενδυτή, ο κ.Μυστακίδης είπε θέλω και μπορώ να συμβάλλω, χρηματοδοτώντας το με ίδια κεφάλαια. Αυτή ήταν όλη η συμφωνία. Και περαιτέρω, όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες, θα ήταν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων. Αυτό δεν πρόλαβε ποτέ να γίνει, γιατί την επόμενη μέρα άρχισε μία επικοινωνιακή καταιγίδα που οδήγησαν στην παραίτηση του κ.Κατσαρή. Δεν υπάρχει κάποια σκοτεινή συμφωνία

Είπε είμαι εδώ και έχω τη θέληση και τα κεφάλαια να φτιάξω το γήπεδο. Και έστειλε το proof of funds για να αποδείξει την οικονομική του επάρκεια. Και κάθεται στην άκρη. Και αυτό γιατί ο ΑΣ ΠΑΟΚ είπε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι 13 χρόνια στην ΠΑΕ και έχει φέρει τα πάντα στον σύλλογο. Μετά την παραίτηση Κατσαρή και την ανάληψη των καθηκότων του κ.Ησαϊάδη, έγιναν 2 φορές συναντήσεις στην ΠΑΕ με παρόντα όλα τα μέλη του ΔΣ και τους συμβούλους, όπου ερωτηθήκαμε ποια είναι η συμφωνία με τον κ.Μυστακίδη.

Την επομένη μέρα, αρχίσανε όλα τα σάιτ να βομβαρδίζουν τον κ.Κατσαρή. Στη συνάντηση που είχαμε με την ΠΑΕ, ενημερώθηκε γι’ αυτά που έπρπεε. Το ότι δεν πήραμε ένα συμφωνητικό να το περιφέρουμε στους δρόμους, φυσικά και είναι λογικό. Είδατε κάποιον επιχειρηματία να επιφέρει τις συμβάσεις στα social media? Φυσικά ενημερώθηκαν όσο έπρεπε να ενημερωθούν, δεν κρύβαμε τίποτα, αυτό ειπώθηκε και τότε

Το ξαναλέμε, το προβάδισμα το δίνουμε στον Ιβάν Σαββίδη για τη Νέα Τούμπα. Δεν ζητήσαμε εγγυητική από τον κ.Σαββίδη, απλώς μία απόδειξη ότι υπάρχουν τα κεφάλαια για τη Νέα Τούμπα. Ένα από τα προβλήματα του μνημονίου της ΠΑΕ είναι ότι δεν υπάρχουν καταλυκτικές ημερομηνίες. Εμείς ζητάμε ένα proof of funds που θα υπάρχουν ημερομηνίες για το έργο.

Θέμα εγγυητικής θα γίνει όταν πραγματοποιηθούν οι μελέτες. Όταν υπογράψαμε το 2012 την παραχώρηση της ΠΑΕ με τον κ.Σαββίδη είχαμε διαπραγματεύσεις για πάνω από μία εβδομάδα, πως τώρα για ένα τόσο μεγάλο έργο θα παρθούν αποφάσεις τόσο γρήγορα;

«Ενώ με ανθρώπους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχουμε συζητήσει χιλιάδες φορές για τρέχοντα ζητήματα, κανένας δεν μου ζήτησε να δούμε μαζί το μνημόνιο συνεργασίας της Νέας Τούμπας, ένα τόσο φλέγον ζήτημα.

Δεν προχωράμε με κανέναν άλλον ενδιαφερόμενο, ακόμη και 10 να εμφανιστούν, πλην του κ.Σαββίδη. Πρέπει να καθίσουν οι δύο πλευρές και να διαπραγματευτούν τους όρους, τις ρήτρες, τις δεσμεύσεις, να αποδειχθεί η χρηματοικονομική του δυνατότητα..

Χρειάζεται συνεργασία και σύμπνοια, δεν γίνεται να υπογραφεί ένα μονομερώς συνταγμένο έγγραφο.

«Τα μέλη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι και μέλη του ΑΣ. Έχουν προσφέρει όλοι τους στον ΠΑΟΚ. Η προσφορά και ο σεβασμός προς τα πρόσωπα αυτά αναγνωρίζεται από τον ΑΣ εμπράκτως. Οι άνθρωποι αυτοί είναι συνεργάτες, φίλοι, κάθε μέρα έχουμε επαφή μαζί τους, περάσαμε μαζί χαρές, λύπες, πανηγυρίσαμε πρωταθλήματα και έχουμε ένα κοινό στόχο, το καλό του ΠΑΟΚ.

Είναι σεβαστή η διαφορετική άποψη, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι ένα οικοδόμημα, έχει θεσμικά όργανα και έχει καταστατικά και συλλογικά όργανα. Οι αντιρρήσεις πώς πρέπει να εκφράζονται; Με τον διάλογο, στα καταστατικά όργανα. Γιατί ο διάλογος είναι θεμέλιος λίθος της δημοκρατίας. Κανένας δεν απαγόρεψε τον διάλογο, γι’ αυτό ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν θα απαντούσε σε κανέναν. Αλλά όταν υπάρχουν δημοσιεύματα ότι είναι απλήρωτα τα τμήματα, δεν γίνεται να μην τοποθετηθείς. Ελάτε πρώτα να εκφράσετε την διαφορετική σας άποψη και να πάρετε τις απαντήσεις. Οποιαδήποτε άλλη κίνηση προξενεί τριγμούς και φέρνει την διχόνοια.

Για τις αποζημιώσεις που έθεσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο μνημόνιο: «Ένα τέτοιο συμφωνητικό για ένα τέτοιο έργο, ιστορικής σημασίας, δεν μπορεί να είναι αντικείμενο δημόσιου διαλόγου. Δεν μπορεί να δημοσιεύονται οι όροι αυτού του συμβολαίου, γιατί αποδυναμώνει διαπραγματευτικά και την ΠΑΕ και τον ΑΣ. Η έκταση που μας δίνεται από τη Νέα Τούμπα, μας… δένει τα χέρια.

Για την οικονομική σχέση του ΑΣ με ΠΑΕ και ΚΑΕ: «Ο νόμος προβλέπει ρητά και με σαφήνει ποιο είναι το αντάλλαγμα που πρέπει να δίνει κάθε Α.Ε στον ιδρυτικό αθλητικό σωματείο για τη χρήση ονόματος, εμβλήματος και αθλητικών εγκαταστάσεων. Το ποσοστό είναι 10% ως προνομιούχο μέρισμα επί των καθαρών εσόδων κάθε σεζόν, για την ονομασία και το έμβλημα, 15% επί των ακαθαρίστων για τη χρήση του γηπέδου και 15% επί των διαφημίσεων του αγωνιστικού χώρου.

«Ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει εκχωρήσει πολλά έσοδα από την εκμετάλλευση του γηπέδου στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και παίρνει από τον Ιβάν Σαββίδη αυτά που ορίζονται βάσει νόμου».

Η απάντηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απάντησε στα όσα ειπώθηκαν στην συνέντευξη Τύπου από τα διοικητικά μέλη του Ερασιτέχνη, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως είναι καταγεγραμμένο πως οι εγγυήσεις για τα οικονομικά θα δοθούν 12 μήνες από την υπογραφή του παρόντος και το 12μηνο μετράει μόλις υπογράψει ο Ερασιτέχνης το μνημόνιο.

Σε περίπτωση δηλαδή συμφωνίας και υπογραφής του σχετικού μνημονίου, αρχίζει να μετράει το 12μηνο συν τα τρία χρόνια για την κατασκευή της Νέας Τούμπας, ενώ τόνισε πως το mail που αναφέρθηκε στην συνέντευξη Τύπου δεν είχε απειλητικό χαρακτήρα και το μόνο που ανέφερε ήταν πως το μνημόνιο που έχει κατατεθεί από την ΠΑΕ πρέπει να το διαβάσουν μόνο τα μέλη του Ερασιτέχνη.