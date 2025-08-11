Κέιτι Πέρι: Βαρύ πρόστιμο για το αποκαλυπτικό βίντεο σε απαγορευμένη περιοχή στην Μαγιόρκα

Η εταιρεία παραγωγής πίσω από ένα μουσικό βίντεο κλιπ της Κέιτι Πέρι αναγκάστηκε να πληρώσει ένα βαρύ πρόστιμο μετά από αντιδράσεις για τα πλάνα που γυρίστηκαν σε προστατευόμενη περιοχή της Ισπανίας χωρίς άδεια.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια γύρισε τα πλάνα που συνόδευαν το single της LIFETIMES στο φυσικό πάρκο Ses Salines στις Βαλεαρίδες Νήσους της Ισπανίας τον Ιούλιο του περασμένου έτους.

Η προβολή του βίντεο ωστόσο προκάλεσε την οργή των περιβαλλοντικών ακτιβιστών, αφού τα γυρίσματα έγιναν σε μια αυστηρά απαγορευμένη ζώνη της προστατευόμενης περιοχής, η οποία καλύπτει περίπου 40.000 στρέμματα γης και θάλασσας στα νησιά Ίμπιζα και Φορμεντέρα.

Ένα χρόνο μετά, η κυβέρνηση των Βαλεαρίδων επέβαλε πρόστιμο 6.001 ευρώ (5.197 λίρες) στην εταιρεία παραγωγής του βίντεο που κυκλοφόρησε μαζί με το single στις 8 Αυγούστου του περασμένου έτους, αναφέρει το Majorca Daily Bulletin.

Η εταιρεία – η οποία πλήρωσε αμέσως – δεν είχε άδεια από το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Φυσικού Περιβάλλοντος για να εισέλθει στην περιοχή που είχε αποκλειστεί για την προστασία ιδιαίτερα πολύτιμων οικοτόπων, σύμφωνα με το Europa Press.

Το φυσικό πάρκο, το οποίο καλύπτει το νότιο τμήμα του κομματικού νησιού Ίμπιζα, το βόρειο τμήμα της γραφικής γειτονικής της Φορμεντέρα και τη θάλασσα ανάμεσά τους, προστατεύεται για την πλούσια βιοποικιλότητά του.

Ειδικότερα, αποτελεί σημαντικό σημείο στάσης και ωοτοκίας για τα μεταναστευτικά πουλιά και περιλαμβάνει ένα τμήμα της Μεσογείου που αποτελεί Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO.

Η Κέιτι Πέρι, απεικονίστηκε να χορεύει σε διάφορα άλλα προστατευμένα μέρη του νησιού και της κοντινής Ίμπιζα, δύο δημοφιλή τουριστικά θέρετρα για ηλιοθεραπεία – οπότε σύντομα τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με το αν ήταν νόμιμο.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι τόνισαν τότε ότι δεν είχε υποβληθεί καμία αίτηση για γυρίσματα στην περιοχή.