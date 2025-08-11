Γαλλία: Διακοπή λειτουργίας 4 μονάδων στον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας Γκραβελίν λόγω μεδουσών

Enikos Newsroom

διεθνή

Γαλλία: Διακοπή λειτουργίας 4 μονάδων στον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας Γκραβελίν λόγω μεδουσών

Τέσσερις μονάδες στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Γκραβελίν στη βόρεια Γαλλία σταμάτησαν σήμερα τη λειτουργία τους λόγω της «μαζικής και απρόβλεπτης παρουσίας μεδουσών» σε σταθμούς άντλησης νερού που χρησιμοποιείται για την ψύξη των αντιδραστήρων, ανακοίνωσε η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας EDF.

Αυτές οι αυτόματες διακοπές λειτουργίας των μονάδων 2, 3, 4 και 5 «δεν είχαν καμία επίπτωση στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων, στην ασφάλεια του προσωπικού ή στο περιβάλλον», διαβεβαίωσε η EDF με ανάρτηση στον ιστότοπό της.

Συνεπώς, ο σταθμός έχει προσωρινά κλείσει εντελώς, καθώς οι δύο άλλες μονάδες παραγωγής του, 1 και 5, βρίσκονται επί του παρόντος υπό συντήρηση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
17:54 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Τραμπ: Τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες και Ζελένσκι πριν από την συνάντησή του με τον Πούτιν – Η γερμανική πρωτοβουλία

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς συγκαλεί την Τετάρτη έκτακτη ψηφιακή σύνοδο κορυφής...
17:33 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Ευρωπαϊκός νόμος απαγορεύει τοξική ουσία που υπάρχει σε τζελ νυχιών και βερνίκια – Τι αλλάζει από 1η Σεπτεμβρίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην οριστική απαγόρευση της χημικής ουσίας TPO (Trimethylbenzoyl Di...
17:27 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Βρετανία: Ο Στάρμερ στηρίζει την ειρηνευτική πρωτοβουλία Τραμπ για την Ουκρανία, αλλά ζητεί συμμετοχή του Κιέβου

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, στην Βρετανία, τάσσεται υπέρ των προσπαθειών του Αμερικανού προέδρ...
16:22 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Μακρόν: «Προαναγγελθείσα καταστροφή» το σχέδιο του Ισραήλ για τη Γάζα

Ο Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε σήμερα την πρότασή του για μια «αποστολή σταθεροποίησης με εντολή ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια