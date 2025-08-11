Φωτιά στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας – Μήνυμα από το 112

Φωτιά στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας – Μήνυμα από το 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 11 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στην Αρχαία Νεμέα, στην Κορινθία, εξαιτίας της οποίας εστάλη και μήνυμα στους κατοίκους από το 112 για απομάκρυνση.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 15 οχήματα, με 45 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχει οικισμός κοντά.

Ήχησε το 112

Μάλιστα, λίγα λεπτά νωρίτερα εστάλη και μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση.

Στο μήνυμα συγκεκριμένα αναφέρεται: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αρχαία Νεμέα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Νεμέα ή Αρχαίες Κλεωνές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Δείτε βίντεο:

