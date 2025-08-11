Άννα Φόνσου: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες με μαγιό από τη δεκαετία του ‘60

Η Άννα Φόνσου είναι αναμφίβολα μία από τις πιο αγαπητές και επιτυχημένες ηθοποιούς της γενιάς της, έχοντας διαγράψει μία αξιοζήλευτη πορεία στο χώρο της υποκριτικής.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8), ο λογαριασμός στο Instagram που είναι αφιερωμένος στον Κλεισθένη Δασκαλάκο, έκανε μία ανάρτηση με άρωμα καλοκαιριού και πρωταγωνίστρια την Άννα Φόνσου.

Στο post στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, βλέπουμε δύο αδημοσίευτες φωτογραφίες της αγαπημένης ηθοποιού από τη δεκαετία του ’60. Στα στιγμιότυπα η Άννα Φόνσου ποζάρει πάνω σε ένα σκάφος, ενώ φοράει το μαγιό της.

Άννα Φόνσου
Φωτογραφία: Instagram/studio_kleisthenis

Στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρεται ότι: «Η Άννα Φόνσου από τον φακό του Κλεισθένη σε δύο αδημοσίευτες φωτογραφίες όπου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές αρχές της δεκαετίας του ‘60, στα πρώτα χρόνια των μεγάλων καλλιτεχνικών της επιτυχιών τόσο στον κινηματογράφο όσο και στο θέατρο δίπλα σε μεγάλα ονόματα του χώρου.

Μια σημαντική καλλιτεχνική φυσιογνωμία με μακρόχρονη και λαμπρή καριέρα, που επισφράγισε με ένα σπουδαίο κοινωνικό έργο: την ίδρυση του “Σπιτιού του Ηθοποιού”. Ένας χώρος που χτίστηκε με αγάπη και αφοσίωση, προσφέροντας ζεστασιά, φροντίδα, στέγη και αξιοπρέπεια σε ηθοποιούς που βρέθηκαν σε δύσκολες στιγμές, αποτελώντας σημείο αναφοράς και πολύτιμη παρακαταθήκη για τον πολιτισμό και τις επόμενες γενιές».

