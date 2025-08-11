Viral στο TikTok οι κατσίκες στις παραλίες της Ελλάδας – Ψάχνουν φαγητό στα πράγματα των λουόμενων και κλέβουν την παράσταση – ΒΙΝΤΕΟ

Τις καρδιές των τουριστών έχουν κλέψει οι κατσίκες που κάνουν την εμφάνισή τους σε παραλίες της Ελλάδας.
Τις τελευταίες ημέρες έχουν δημοσιευτεί δεκάδες βίντεο στο TikTok με λουόμενους να καταγράφουν τα αξιολάτρευτα θηλαστικά να κάνουν βόλτες στις παραλίες της χώρας, ψάχνοντας για τροφή, πολλές φορές ακόμη και μέσα στα πράγματα των τουριστών.
Τράγος ήπιε μοχίτο στα Σύβοτα
Χαμός έγινε σε παραλία στα Σύβοτα, όταν ένας τράγος που είναι ο σταρ της περιοχής, και ο οποίος επισκέπτεται τους λουόμενους, αναζητούσε τρόφιμα και νερό στα πράγματά τους. Αυτή την φορά ο τράγος βρήκε ένα δροσερό μοχίτο και επιχείρησε να το πιει μονοκοπανιά. Μετά αναζήτησε άλλα τρόφιμα στις σακούλες των κολυμβητών.
Στα πλάνα, φαίνεται ο τράγος πλησιάζει ανενόχλητος τους λουόμενους, στην παραλία Μπέλα Βράκα, εξετάζει με προσοχή τα υπάρχοντά τους και εντοπίζει τον απόλυτο καλοκαιρινό πειρασμό: ένα δροσερό ποτήρι μοχίτο. Χωρίς δεύτερη σκέψη, «βούτηξε» τη μουσούδα του μέσα και απόλαυσε μερικές γουλιές, προκαλώντας γέλια.
Ο τράγος είναι προφανές ότι είναι bon viveur. H παραλία που φημίζεται για τα κρυστάλλινα νερά και το φυσικό της κάλλος, πλέον έχει και έναν γκεστ σταρ που ξέρει να απολαμβάνει την ζωή.
Χαμός από κατσίκες στον Μπάλο της Κρήτης
Πολλά είναι τα βίντεο στο TikTok και από την διάσημη παραλία Μπάλος της Κρήτης. Δεκάδες κατσίκες κάνουν καθημερινά βόλτα στην παραλία με τους τουρίστες να τις έχουν αγαπήσει και να τους δίνουν νερό και φαγητό.
Δείτε τα βίντεο:
