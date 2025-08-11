ΗΠΑ: Έκρηξη σε εργοστάσιο κοκκοποίησης χάλυβα – Αναφορές για τραυματίες και παγιδευμένους – ΒΙΝΤΕΟ

Μια έκρηξη τη Δευτέρα σε εργοστάσιο κοκκοποίησης της U.S. Steel κοντά στο Πίτσμπουργκ, των ΗΠΑ, άφησε ανθρώπους παγιδευμένους κάτω από τα ερείπια, με τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να προσπαθούν να τους σώσουν, δήλωσε αξιωματούχος.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες. Δεν υπάρχουν ακόμη επιβεβαιωμένοι θάνατοι στο Clairton Coke Works, δήλωσε η Abigail Gardner, διευθύντρια επικοινωνίας της κομητείας Allegheny.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της κομητείας Allegheny δήλωσαν ότι πριν από την έκρηξη ξέσπασε πυρκαγιά στο εργοστάσιο ξεκίνησε γύρω στις 10:51 π.μ. και ότι έχουν μεταφερθεί πέντε άνθρωποι σε νοσοκομεία. Η υπηρεσία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους ανθρώπους αυτούς που μεταφέρθηκαν.

Το Clairton Coke Works, μια τεράστια βιομηχανική εγκατάσταση κατά μήκος του ποταμού Monongahela νότια του Πίτσμπουργκ. Θεωρείται η μεγαλύτερη επιχείρηση κοκκοποίησης στη Βόρεια Αμερική.