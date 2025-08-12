Ουκρανία: Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προσωπάρχη του Ζελένσκι και του Μάρκο Ρούμπιο

Ο Αντρίι Γερμάκ, προσωπάρχης του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενημέρωσε πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Aμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Για την Ουκρανία, προτεραιότητα αποτελεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη, για την οποία απαιτείται άνευ όρων κατάπαυση του πυρός ως προϋπόθεση για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις», υπογραμμίζει ο Γερμάκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ευχαριστώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ για τις διπλωματικές τους προσπάθειες.