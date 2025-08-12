Ουκρανία: Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προσωπάρχη του Ζελένσκι και του Μάρκο Ρούμπιο

Enikos Newsroom

διεθνή

Ζελένσκι
Φωτογραφία: Alina Smutko / Reuters

Ο Αντρίι Γερμάκ, προσωπάρχης του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενημέρωσε πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Aμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Για την Ουκρανία, προτεραιότητα αποτελεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη, για την οποία απαιτείται άνευ όρων κατάπαυση του πυρός ως προϋπόθεση για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις», υπογραμμίζει ο Γερμάκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ευχαριστώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ για τις διπλωματικές τους προσπάθειες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
23:45 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι έπειτα από την έκρηξη σε εργοστάσιο κοκκοποίησης χάλυβα

Ένας νεκρός, δύο αγνοούμενοι και αρκετοί τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός της έκρηξης π...
23:16 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Γάζα: Το θολό σχέδιο του Ισραήλ και η ένταση με το Κατάρ μετά τους φόνους των δημοσιογράφων του Al Jazeera – Ανάλυση των New York Times

Από την ανακοίνωσή του την Παρασκευή, το σχέδιο του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας έχε...
22:28 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Αίτνα: Το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης συνεχίζει τους «βρυχηθμούς» του – Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από τη νέα έκρηξη

Το πλέον ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, η Αίτνα, που βρίσκεται κοντά στην ανατολική ακτή της επ...
21:58 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Ζελένσκι: «Καμία ένδειξη ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για ειρήνη»

O πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως η Ρωσία προετοιμάζει τα στρατεύματά ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια