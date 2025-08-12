Σομαλία: Εκτελέστηκαν δια τυφεκισμού δύο στρατιώτες για συνεργασία με τη Σεμπάμπ

Σομαλία
AP Photo/ Farah Abdi Warsameh, file

Δυο σομαλοί στρατιώτες, στους οποίους επιβλήθηκε προ ημερών η ποινή του θανάτου, επειδή ενεπλάκησαν στη δολοφονία διοικητή για λογαριασμό της τζιχαντιστικής οργάνωσης Σεμπάμπ («Νεολαία»), τουφεκίστηκαν χθες Δευτέρα, γνωστοποίησαν πηγές προσκείμενες στις ένοπλες δυνάμεις της Σομαλίας.

Σομαλία: Νεκρά δεκάδες μέλη της Σεμπάμπ σε στοχευμένα πλήγματα του στρατού

Η φτωχή χώρα στο Κέρας της Αφρικής είναι αντιμέτωπη με αναζωπύρωση των επιθέσεων της Σεμπάμπ, που ορκίζεται πίστη στην αλ Κάιντα.

Μαχητές της οργάνωσης ανακατέλαβαν δεκάδες πόλεις και χωριά αφότου εξαπέλυσαν αντεπίθεση στην αρχή της χρονιάς, διαγράφοντας σχεδόν όλα τα εδαφικά κέρδη που είχαν καταγράψει οι δυνάμεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Σομαλίας αφότου άρχισαν ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις το 2022 που συνεχίστηκαν το 2023.

Στρατοδικείο στη Μογκαντίσου επέβαλε νωρίτερα αυτόν τον μήνα τη θανατική ποινή στους δυο στρατιώτες, στον έναν επειδή παρέλαβε εκρηκτικό μηχανισμό, στον άλλον επειδή τον τοποθέτησε κάτω από το κρεβάτι του διοικητή της μονάδας τους τη 15η Ιουλίου. Η βόμβα πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως.

«Εκτελέστηκαν (χθες Δευτέρα) εξαιτίας της εμπλοκής τους στη δολοφονία» του διοικητή τους, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατιωτικός εισαγγελέας Χασάν Σιγιάντ Μοχάμεντ, μέλος της ομάδας των κατηγόρων στο στρατοδικείο.

«Όλους όσοι έχουν σχέσεις μαζί της (σ.σ. με τη Σεμπάμπ), θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε μπροστά σε εκτελεστικό απόσπασμα», διεμήνυσε στην ανακοίνωση ο συνταγματάρχης Λιμπάν Αλί Γιάροου, ο πρόεδρος του στρατοδικείου, που ήταν παρών στον τουφεκισμό.

Γυναίκα που φέρεται να μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό που σκότωσε τον αξιωματικό τελεί υπό κράτηση, ανέφεραν στρατιωτικές πηγές.

Επρόκειτο για τη δεύτερη εκτέλεση διά τυφεκισμού μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο της εβδομάδας στη Σομαλία. Την περασμένη Πέμπτη, τρία μέλη της Σεμπάμπ, που καταδικάστηκαν για τη δολοφονία κρατικών λειτουργών στη Μογκαντίσου, επίσης εκτελέστηκαν.

