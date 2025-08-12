Βόλος: Επιχείρηση απεγκλωβισμού 76χρονου που έπεσε σε πηγάδι

Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας στη Νέα Ιωνία Βόλου, όταν 76χρονος άνδρας έπεσε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σε πηγάδι, στη διασταύρωση των οδών Καζανάκι και Παρασκευοπούλου.

Σύμφωνα με το THE NEWSPAPER, η σύζυγός του άρχισε να τον αναζητά όταν αντιλήφθηκε ότι καθυστερούσε ασυνήθιστα να επιστρέψει. Αφού έψαξε γύρω από το σπίτι και δεν τον εντόπισε, υποψιάστηκε πως κάτι σοβαρό έχει συμβεί και ειδοποίησε τις Αρχές.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου και αστυνομικοί, οι οποίοι ξεκίνησαν επιχείρηση διάσωσης για τον απεγκλωβισμό του ηλικιωμένου από το πηγάδι.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους διασώστες της ΕΜΑΚ να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται.