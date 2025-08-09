Βόλος: Aθλήτρια συγχρονισμένης κολύμβησης έχασε τις αισθήσεις της – Ναυαγοσώστης βούτηξε στην πισίνα και την έσωσε – Βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

αθλήτρια συγχρονισμένης κολύμβησης

Καθοριστική αποδείχθηκε η επέμβαση ενός ναυαγοσώστη στη διάσωση μίας αθλήτριας συγχρονισμένης κολύμβησης, στον Βόλο, κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων – Νεανίδων στην καλλιτεχνική κολύμβηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας newspaper, κατά τη διάρκεια επίδειξης, μία αθλήτρια φέρεται να έχασε τις αισθήσεις της μέσα στο νερό. Συναθλήτριές της έσπευσαν αμέσως κοντά της, ενώ ο ναυαγοσώστης που βρισκόταν σε επιφυλακή επενέβη άμεσα, προκειμένου να την ανασύρει από την πισίνα χωρίς να διατρέξει περαιτέρω κίνδυνο.

Η έγκαιρη παρέμβαση αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η αθλήτρια απομακρύνθηκε με ασφάλεια και έλαβε τις πρώτες βοήθειες. Το περιστατικό δεν επηρέασε τη ροή των αγώνων, ωστόσο υπενθύμισε τη σημασία της συνεχούς παρουσίας και ετοιμότητας των ναυαγοσωστών σε αθλητικές διοργανώσεις.

Στο κολυμβητήριο διεξήχθησαν τις προηγούμενες ημέρες οι δύο μεγαλύτερες εγχώριες διοργανώσεις του αθλήματος: το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων – Νεανίδων (3-4 Αυγούστου) με τη συμμετοχή 75 αθλητών και αθλητριών από 13 σωματεία, και το Πανελλήνιο ΟΠΕΝ (5-6 Αυγούστου), στο οποίο έλαβαν μέρος 115 αθλητές και αθλήτριες, επίσης από 13 ομάδες.

Η παρουσία πλήρως καταρτισμένου προσωπικού ασφαλείας και ιατρικής κάλυψης αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά ως βασική προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή τέτοιων υψηλού επιπέδου διοργανώσεων.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
21:46 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Βίντεο από την ηρωική νυχτερινή ρίψη από Canadair στο πύρινο μέτωπο – «Είναι κάτι που κόβει την ανάσα»

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από την εξαιρετική προσπάθεια πιλότου της Πο...
21:36 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

To σπαρακτικό «αντίο» της Λίλιαν Βιλδιρίδη στην Λένα Σαμαρά – «29 χρόνια μαζί, και τώρα;»

Η Λίλιαν Βιλδιρίδη, γενική γραμματέας του υπουργείου Υγείας, αποχαιρέτησε με μια συγκινητική α...
21:30 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Χαλκιδική: Έκλεβαν κινητήρες σκαφών, πάνω από μισό εκατ. ευρώ η λεία – 2 συλλήψεις – ΦΩΤΟ 

Την εξιχνίαση 69 κλοπών από σκάφη θαλάσσης, που έγιναν την τριετία 2023-2025 σε διάφορες περιο...
21:22 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Σε 15.808 στρέμματα ανέρχεται η πληγείσα έκταση – Δείτε δορυφορική φωτογραφία

Την έκταση της φωτιάς που ξέσπασε την Παρασκευή στην Ανατολική Αττική αποτυπώνει δορυφορική λή...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια