Γυναίκα που «μιλάει στους νεκρούς» εξηγεί τον ανατριχιαστικό λόγο για τον οποίο δεν πρέπει ποτέ να έχετε καθρέφτη στραμμένο προς το κρεβάτι σας

Μια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι μπορεί να μιλήσει με τους νεκρούς έχει πολύ συγκεκριμένη άποψη για το πώς πρέπει να είναι διακοσμημένο το υπνοδωμάτιό σου.

Υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο που ισχυρίζονται ότι μπορούν να επικοινωνήσουν με όσους βρίσκονται σε άλλες διαστάσεις του σύμπαντος. Είτε πρόκειται για τη μετά θάνατον ζωή, τον παράδεισο ή κάτι άλλο – κάποιος λαμβάνει μηνύματα από αγαπημένα πρόσωπα που έχουν κάτι να πουν. Αλλά κάποιες φορές, τα μηνύματα είναι λιγότερα και η ενέργεια πιο κακόβουλη, θέλοντας να πλήξει ανύποπτους ανθρώπους.

Όπως αυτοί που βάζουν έναν καθρέφτη στραμμένο προς το κρεβάτι τους. Η Leah (@psychicleah στο TikTok), μέντιουμ και δαιμονολόγος, όπως αυτοχαρακτηρίζεται, ανέβασε βίντεο εξηγώντας τους κινδύνους που σχετίζονται με το να κοιμάσαι με έναν καθρέφτη απέναντί σου.

Προλήψεις και δεισιδαιμονίες για τον καθρέφτη

Πολλά μέντιουμ έχουν εκφράσει την ίδια ανησυχία, με τις προλήψεις για τους καθρέφτες να υπάρχουν εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Μην τους ραγίζεις, μην επαναλαμβάνεις ονόματα μπροστά τους, μην κοιτάς τους καθρέφτες στις 3 τα ξημερώματα…. Είναι αλήθεια ότι ορισμένοι θεωρούν πως υπάρχουν τόσα πολλά που δεν πρέπει να κάνουμε με τους καθρέφτες. Αλλά υπάρχει ένας πολύ καλός λόγος να μην κοιμάσαι κοιτώντας έναν καθρέφτη.

Η Leah εξήγησε: «Δεν νομίζω ότι μπορώ να το τονίσω αρκετά στους ανθρώπους. Μην έχετε καθρέφτη στραμμένο προς το κρεβάτι σας. Θα έχετε ανεπιθύμητα πνεύματα. Θα έχετε κάθε είδους πνεύματα στο σπίτι σας και δεν θέλετε να είστε εσείς που θα πρέπει να πάω εγώ για να καθαρίσω κάτι με χαμηλή δόνηση — συνήθως μια οντότητα που δεν είναι και τόσο φιλική.»

Η Leah συνέχισε λέγοντας ότι αν αντιμετωπίζετε «ανήσυχο ύπνο», αυτό οφείλεται στον καθρέφτη και την ενέργειά του. Και μην σκέφτεστε καν να αποκτήσετε έναν μεταχειρισμένο καθρέφτη που μπορεί να «κρατάει ενέργεια.» «Ό,τι συνέβη στο σπίτι του προηγούμενου ιδιοκτήτη, δεν ξέρουμε αν ήταν αρνητικό, μπορεί να έρθει στο δικό σας σπίτι.»

Τι προτείνει να κάνετε με τους καθρέφτες

Στη δουλειά της, είπε ότι συχνά λαμβάνει κλήσεις για «ανεπιθύμητα πνεύματα» και μόλις βλέπει έναν καθρέφτη, ξέρει ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Για να σταματήσετε τα ενοχλητικά «φαντάσματα» να μπαίνουν στο δωμάτιό σας και να σας τρομοκρατούν, η Leah προτείνει να καλύψετε τους καθρέφτες.

«Αυτό που προτείνω είναι να καλύψετε τον καθρέφτη. Μπορείτε να τον κρατήσετε εκεί, αλλά καλύψτε τον με ένα πανί, κουβέρτα, ό,τι θέλετε. Φροντίστε να κάνετε προσευχές πάνω στον καθρέφτη, να θέσετε όρια και επίσης να τον κάνετε ένα τελετουργικό καθαρισμού με φασκόμηλο. Σας παρακαλώ, σας ικετεύω, να τον θυμιατίσετε. Το κάνω για να σας προστατέψω.»

Κάποιος ανέφερε ότι του έδιναν αυτή την συμβουλή από μικρό παιδί, γράφοντας: «Η γιαγιά μου πάντα έλεγε να μην υπάρχει ποτέ καθρέφτης στραμμένος προς το κρεβάτι! Αν πήγαινε κάπου να μείνει για τη νύχτα, τον κατέβαζε ή τον κάλυπτε! Και για το θέμα του μεταχειρισμένου καθρέφτη, μου έδωσαν έναν που είχε πάρει ο πατέρας μου από δημοπρασία. Οι κακές δονήσεις και η παραμόρφωση που ένιωθα όταν κοιτούσα μέσα ήταν τρομακτικές! Τον πέταξα (με ασφάλεια) το συντομότερο δυνατό!»

Άλλος σχολίασε: «Μην με κάνετε να μιλήσω γι’ αυτό… Έχει δίκιο, πέρυσι έζησα κάτι τρομακτικό και ακόμα δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια, δεν είναι αστείο, βγάλτε τους καθρέφτες από το υπνοδωμάτιό σας, ακόμα και αν είναι κοντά στο κρεβάτι.»