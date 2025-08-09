Φάμελλος: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να συγκαλύψει ότι λειτουργεί ως ουρά των Νετανιάχου και Τραμπ

Στο Παλαιστινιακό αναφέρεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή τόσο την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, με ελληνική συμμετοχή, αλλά και στις αυριανές κινητοποιήσεις που θα γίνουν σε πολλές πόλεις της χώρας μας.

«Χθες, μετά από μήνες Γενοκτονίας και Λιμού στη Γάζα, ο κ. Μητσοτάκης τόλμησε να μιλήσει με τον Πρόεδρο της Παλαιστίνης Μαχμούτ Αμπάς. Σήμερα έγινε και η πρώτη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά εδώ και πολλούς μήνες. Ο κ. Μητσοτάκης, στριμωγμένος από την πάνδημη αντίδραση του Ελληνικού λαού στη φρίκη, που εξελίσσεται με δεκάδες θανάτους κάθε μέρα με ευθύνη Νετανιάχου στη Μέση Ανατολή, προχωράει σε δειλές κινήσεις. Δεν μπορεί όμως να συγκαλύψει ότι λειτουργεί ως ουρά των Νετανιάχου και Τραμπ», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ολόκληρη η ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

«Χθες, μετά από μήνες Γενοκτονίας και Λιμού στη Γάζα, ο κ. Μητσοτάκης τόλμησε να μιλήσει με τον Πρόεδρο της Παλαιστίνης Μαχμούτ Αμπάς.

Σήμερα έγινε και η πρώτη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά εδώ και πολλούς μήνες.

Ο κ. Μητσοτάκης, στριμωγμένος από την πάνδημη αντίδραση του Ελληνικού λαού στη φρίκη, που εξελίσσεται με δεκάδες θανάτους κάθε μέρα με ευθύνη Νετανιάχου στη Μέση Ανατολή, προχωράει σε δειλές κινήσεις.

Δεν μπορεί όμως να συγκαλύψει ότι λειτουργεί ως ουρά των Νετανιάχου και Τραμπ.

Ακόμα και τώρα δεν τόλμησε να αναφερθεί στον τερματισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων και στην αναγκαία αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους, όπως κάνουν πολλές δυτικές χώρες και όπως έχει ψηφίσει η ελληνική Βουλή από το 2015.

Too little, too late κύριε Μητσοτάκη.

Δεν είναι ώρα για μισόλογα. Ιδίως όταν επίκειται εισβολή Νετανιάχου στη Γάζα.

Οι θέσεις μας είναι καθαρές και διατυπωμένες εδώ και μήνες:

Άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους.
Κατάπαυση πυρός με τερματισμό των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων και επιστροφή όλων των ομήρων.
Ανθρωπιστική βοήθεια με διεθνή επίβλεψη.
Πρόσκληση του Προέδρου Αμπάς στην ελληνική Βουλή.
Ελληνική πρωτοβουλία Διάσκεψης για την ειρήνη και την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή
Επανεκκίνηση συνομιλιών στη βάση των συνόρων του 1967 για λύση δύο κρατών που θα συμβιώνουν ειρηνικά με τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού Κράτους.
Σε αυτά θα κριθεί ο κ. Μητσοτάκης.

Μπορεί; Θέλει;

Θα ακούσει τους χιλιάδες πολίτες που αύριο θα διαδηλώσουν υπέρ της Ειρήνης; Εμείς πάντως θα είμαστε μαζί τους».

