Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Μια μητέρα έπαθε σοκ όταν έμαθε ότι η κόρη της δεν είχε τελικά δυσανεξία στη γλουτένη, όπως πίστευε. Οι γιατροί ενημέρωσαν τη Jodie Collins ότι υπήρχε κάτι πολύ συγκεκριμένο που προκαλούσε τους πόνους στην κοιλιά της κόρης της.

Η 14χρονη Erin παραπονιόταν για πόνους στην κοιλιά από τον Νοέμβριο του περασμένου χρόνου, με τη μητέρα της να πιστεύει ότι ίσως οφείλονται σε κάποια τροφή ή στην έμμηνο ρύση. Ωστόσο, οι εξετάσεις της έφηβης βγήκαν φυσιολογικές και η ζωή συνεχίστηκε, μέχρι που η Erin άρχισε – φέτος τον Μάιο – να παραπονιέται για πιο έντονους πόνους.

Τότε, η μητέρα πήγε με την κόρη της σε τοπικό νοσοκομείο ζητώντας απαντήσεις και πίεσε τους γιατρούς να εντοπίσουν το πρόβλημα. Οι γιατροί είπαν στην Jodie ότι βρήκαν μια σκληρή μάζα στο στομάχι της Erin… φτιαγμένη από μαλλιά.

Η τριχόμπαλα είχε μέγεθος 21 εκατοστά

Αυτό είναι ιατρικά γνωστό ως τριχόμπαλα, μια μάζα από μαλλιά που συσσωρεύονται στο γαστρεντερικό σωλήνα. Η έφηβη μεταφέρθηκε στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Μπρίστολ, όπου απαιτήθηκε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της τεράστιας τριχόμπαλας από το στομάχι της, η οποία είχε μέγεθος 21 εκατοστά.

Η επέμβαση διήρκεσε πέντε ώρες για να αφαιρεθεί όλη η μάζα, που είχε περίπου το μέγεθος ενός πεπονιού, αφήνοντας την 14χρονημε αναιμία και σοβαρά διατροφικά προβλήματα.

Η μητέρα παραδέχτηκε πως η κόρη της είχε την συνήθεια να στριφογυρίζει τα μαλλιά της από μικρή ηλικία, αλλά ποτέ δεν την είχε δει να τρώει μαλλιά. Οι γιατροί εκτίμησαν ότι ίσως έτρωγε τα μαλλιά της στον ύπνο της.

Μόλις δέκα μέρες μετά, η Erin ανάρρωσε, με τη μητέρα της να προειδοποιήσει για τους κινδύνους της συνήθειας που έχουν τα παιδιά να παίζουν με τα μαλλιά τους. «Η Erin είχε πολύ δυνατούς πόνους στο στομάχι για περίπου έξι μήνες. Σκεφτόμουν ότι ίσως να οφείλονταν σε δυσανεξία σε τρόφιμα, όπως στη λακτόζη ή τη γλουτένη», εξήγησε η Jodie.

«Ο πόνος ήταν αρκετά ψηλά στην κοιλιά. Ήταν σποραδικός, αλλά όταν ερχόταν ήταν πολύ δυνατός και η Erin αναγκαζόταν να λείπει από το σχολείο», πρόσθεσε η μητέρα, λέγοντας ότι η αρχική υπερηχογραφική εξέταση δεν είχε δείξει κάτι.

«Δεν την είχα δει να βάζει τα μαλλιά στο στόμα της, γι’ αυτό έπαθα σοκ»

Αργότερα, μια μαγνητική τομογραφία αποκάλυψε το πρόβλημα, όπως θυμάται η Jodie: «Όταν ήταν μωρό, την τάιζα με το μπιμπερό και μου έπιανε τα μαλλιά και τα έστριβε. Της άρεσε να παίζει με τα μαλλιά… Αλλά ποτέ δεν την είχα δει να βάζει τα μαλλιά στο στόμα της, γι’ αυτό και με σοκάρει αυτό που ανακαλύψαμε.»

Ένας χειρουργός υπέδειξε ότι μπορεί να το έκανε χωρίς να το συνειδητοποιεί, με τη μάζα να έχει αφήσει το στομάχι της Erin τρεις φορές μεγαλύτερο από το κανονικό του μέγεθος.

Της χορηγήθηκε ειδική διατροφή – με βιταμίνες και μέταλλα – μέσω ειδικού σωλήνα, ενώ η μητέρα ανέφερε: «Οι χειρουργοί είπαν ότι η μυρωδιά ήταν απίστευτη. Φαντάζομαι ήταν σαν την πιο βρώμικη αποχέτευση. Είπαν ότι ήταν σε αποσύνθεση και από τις μεγαλύτερες που είχαν δει ποτέ.».

Ήταν στο στομάχι της για χρόνια

Οι γιατροί εκτίμησαν ότι μπορεί να βρισκόταν εκεί για χρόνια, αν και στάθηκε τυχερή που δεν είχε περάσει στο έντερό της. Η μητέρα πρόσθεσε: «Καταλάμβανε σχεδόν όλο το στομάχι της. Το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν επεξεργαζόταν σωστά το φαγητό της. Είχε αναιμία και πολλά διατροφικά προβλήματα.»

Ύστερα από πέντε μέρες χωρίς τροφή και με το στομάχι της να έχει αδειάσει, η μητέρα αποκάλυψε ότι η κόρη της θα μπορούσε να είχε καταρρεύσει αν δεν εντοπιζόταν το πρόβλημα.

Αν και η 14χρονη πήρε εξιτήριο, το στομάχι της μπορεί να παραμείνει με μεγάλο μέγεθος για χρόνια.

«Τώρα της αγοράσαμε ένα από εκείνα τα σκουφάκια για να κοιμάται, σε περίπτωση που το κάνει στον ύπνο της», είπε η μητέρα, προειδοποιώντας άλλους γονείς να προμηθευτούν «αντικείμενα απασχόλησης των χεριών» ή να καταφύγουν σε γνωστική-συμπεριφορική θεραπεία σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, ώστε να αποφευχθεί μια παρόμοια κατάσταση.

Σύνδρομο Ραπουνζέλ: Γιατί κάποιοι άνθρωποι τρώνε τα μαλλιά τους;

Η τριχοφαγία ή αλλιώς σύνδρομο Ραπουνζέλ είναι μία εξαιρετικά σπάνια εντερική πάθηση. Πρόκειται για μια σοβαρή διαταραχή η οποία μπορεί να βάλει σε σοβαρές περιπέτειες υγείας αυτούς που υποφέρουν από το σύνδρομο.

Αυτό το σύνδρομο εκδηλώνεται πιο συχνά στις γυναίκες παρά στους άνδρες. Και σε περίπου 8 στις 10 περιπτώσεις, παρατηρείται μεταξύ παιδιών, έφηβων κοριτσιών και γυναικών κάτω των 30 ετών. Έχουν αναφερθεί γύρω στις 500 περιπτώσεις παγκοσμίως.

Η τριχοφαγία είναι μια κατάσταση κατά την οποία κάποιος τρώει επανειλημμένα, μαλλιά. Συχνά σχετίζεται με την τριχοτιλλομανία ή την επιθυμία να τραβήξει τρίχες από το κεφάλι και το σώμα του. Αυτές οι δύο παθήσεις είναι πιθανό να οδηγήσουν σε σύνδρομο Ραπουνζέλ.

Οι ανθρώπινες τρίχες είναι ανθεκτικές στα γαστρικά υγρά και στις περισταλτικές κινήσεις του πεπτικού σωλήνα, προσκολλώνται σε λιπαρές ουσίες και τροφικά υπολείμματα και σχηματίζουν μια μάζα στο στομάχι, η οποία μπορεί να εκτείνεται στο δωδεκαδάκτυλο με τη μορφή ουράς και ενίοτε μπορεί να προκαλέσει απόφραξη εντέρου.

Τα αίτια πίσω από την τριχοφαγία

Τόσο η τριχοφαγία όσο και η τριχοτιλλομανία κατηγοριοποιούνται στις ψυχολογικές διαταραχές και συνήθως εμφανίζονται μαζί.

Στην περίπτωση της τριχοφαγίας, το άτομο καταναλώνει ή μασάει τις τρίχες του. Κατά την τριχοτιλλομανία, παρατηρείται μία επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά του ατόμου, όπου το άτομο τραβάει τρίχες από το κεφάλι του, τα φρύδια του, τις βλεφαρίδες του και γενικά όλα τα μέρη του σώματος που διαθέτουν τρίχες. Εντάσσεται στις ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές, καθώς το τράβηγμα της τρίχας μετατρέπεται σε καταναγκασμό για το άτομο. Συνήθως, η παθολογική αυτή συμπεριφορά αποτελεί για τον πάσχοντα τρόπο με τον οποίο αποβάλλει το άγχος που νιώθει κατά τη διάρκεια της μέρας.