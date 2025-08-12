Αχαΐα: Ναυαγοσώστρια έσωσε 60χρονη που παρασύρθηκε από τα ρεύματα στην παραλία των Αραχωβίτικων

Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία των Αραχωβίτικων Αχαΐας, όταν μία 60χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια δεκάδων λουόμενων. Άμεση ήταν η αντίδραση της ναυαγοσώστριας που βρισκόταν σε υπηρεσία.

Πρόκειται για τη Μάγια Καραχανίδου, φοιτήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία έδρασε με ψυχραιμία και ταχύτητα. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο έφτασε κοντά στη γυναίκα και κατάφερε να την μεταφέρει με ασφάλεια στην ακτή, σύμφωνα με το thebest.gr.

Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμη ένας ναυαγοσώστης είχε επέμβει αποφασιστικά στην ίδια περιοχή, σώζοντας δύο γυναίκες που επίσης βρέθηκαν σε κίνδυνο στη θάλασσα.