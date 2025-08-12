ΗΠΑ: Σύγκρουση μικρού αεροπλάνου με σταθμευμένα αεροσκάφη στη Μοντάνα – Προκλήθηκε πυρκαγιά, δύο τραυματίες

Ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη τη Δευτέρα κατά την προσγείωσή του σε αεροδρόμιο της Μοντάνα στις ΗΠΑ, πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένα αεροσκάφη και προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί, σύμφωνα με τις αρχές.

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος, που μετέφερε τέσσερα άτομα, προσπαθούσε να προσγειωθεί γύρω στις 2 μ.μ. στο Δημοτικό Αεροδρόμιο του Κάλιςπελ, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας Τζόρνταν Βενέτσιο και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

PLANE CRASH SPARKS MASSIVE FIRE: Black smoke billowed up from a Montana airport where a plane crashed into a parked plane while it was landing. https://t.co/rT0pnFMPnp pic.twitter.com/OQ6XQgm92I — WFLA NEWS (@WFLA) August 12, 2025

Η προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι ο πιλότος έχασε τον έλεγχο κατά την προσγείωση, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να συντριβεί στον διάδρομο και στη συνέχεια να χτυπήσει αρκετά σταθμευμένα αεροσκάφη, προκαλώντας φωτιά σε πολλά από αυτά, ανέφερε η αστυνομία του Κάλιςπελ. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε παρακείμενη έκταση με χόρτα, αλλά κατασβέστηκε, δήλωσε ο Βενέτσιο.

Το μικρό, δημοτικό αεροδρόμιο βρίσκεται στα νότια του Κάλιςπελ, μιας πόλης περίπου 30.000 κατοίκων στη βορειοδυτική Μοντάνα.

BREAKING: Plane crashes into other aircraft while landing at Montana airport, sparking fire https://t.co/vCkUZjB8Va #KWCH12 pic.twitter.com/284SbdcuXC — KWCH 12 News (@KWCH12) August 12, 2025

Μάρτυρες δήλωσαν ότι το αεροπλάνο έκανε ανώμαλη προσγείωση στο τέλος του διαδρόμου και έπεσε πάνω σε άλλο αεροσκάφος, σύμφωνα με τον αρχηγό της Πυροσβεστικής, Τζέι Χέιγκεν.

Οι επιβάτες κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το αεροσκάφος αφού αυτό σταμάτησε. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και τους παρασχέθηκε φροντίδα στο αεροδρόμιο, δήλωσε ο Χέιγκεν.