ΗΠΑ: Σύγκρουση μικρού αεροπλάνου με σταθμευμένα αεροσκάφη στη Μοντάνα – Προκλήθηκε πυρκαγιά, δύο τραυματίες

ΗΠΑ: Σύγκρουση μικρού αεροπλάνου με σταθμευμένα αεροσκάφη στη Μοντάνα – Προκλήθηκε πυρκαγιά, δύο τραυματίες
Ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη τη Δευτέρα κατά την προσγείωσή του σε αεροδρόμιο της Μοντάνα στις ΗΠΑ, πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένα αεροσκάφη και προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί, σύμφωνα με τις αρχές.

ΗΠΑ: Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι έπειτα από την έκρηξη σε εργοστάσιο κοκκοποίησης χάλυβα

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος, που μετέφερε τέσσερα άτομα, προσπαθούσε να προσγειωθεί γύρω στις 2 μ.μ. στο Δημοτικό Αεροδρόμιο του Κάλιςπελ, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας Τζόρνταν Βενέτσιο και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Η προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι ο πιλότος έχασε τον έλεγχο κατά την προσγείωση, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να συντριβεί στον διάδρομο και στη συνέχεια να χτυπήσει αρκετά σταθμευμένα αεροσκάφη, προκαλώντας φωτιά σε πολλά από αυτά, ανέφερε η αστυνομία του Κάλιςπελ. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε παρακείμενη έκταση με χόρτα, αλλά κατασβέστηκε, δήλωσε ο Βενέτσιο.

Το μικρό, δημοτικό αεροδρόμιο βρίσκεται στα νότια του Κάλιςπελ, μιας πόλης περίπου 30.000 κατοίκων στη βορειοδυτική Μοντάνα.

Μάρτυρες δήλωσαν ότι το αεροπλάνο έκανε ανώμαλη προσγείωση στο τέλος του διαδρόμου και έπεσε πάνω σε άλλο αεροσκάφος, σύμφωνα με τον αρχηγό της Πυροσβεστικής, Τζέι Χέιγκεν.

Οι επιβάτες κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το αεροσκάφος αφού αυτό σταμάτησε. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και τους παρασχέθηκε φροντίδα στο αεροδρόμιο, δήλωσε ο Χέιγκεν.

