Σαν σήμερα 12 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας

Παγκόσμια Ημέρα του Ελέφαντα

Γεγονότα

1204 : Ο δόγης της Βενετίας Ερρίκος Δάνδολος αγοράζει σε τιμή ευκαιρίας (5.000 χρυσά δουκάτα) την Κρήτη από τον Βονιφάτιο τον Μομφερρατικό.

: Η Μ. Βρετανία μπαίνει στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστροουγγαρίας. 1953 : Καταστροφικός σεισμός, μεγέθους 7,2 Ρίχτερ, πλήττει τα Επτάνησα, με αποτέλεσμα 871 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, 1.690 να τραυματιστούν και 145.052 να μείνουν άστεγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ο διεθνής αμυντικός παίκτης του Ολυμπιακού Σούλης (Θανάσης) Κίνλεϊ, που εγκλωβίζεται στα ερείπια του σπιτιού του.

Γεννήσεις

1930 : Τζορτζ Σόρος, ουγγρικής καταγωγής αμερικανός δισεκατομμυριούχος, επενδυτής και φιλάνθρωπος. Περιγράφεται ως ο πατέρας της βιομηχανίας των hedge funds, σημαιοφόρος της φιλελεύθερης δημοκρατίας και της ανοικτής κοινωνίας, ο οποίος χρησιμοποιεί τη φιλανθρωπία για να καταπολεμήσει τον αυταρχισμό, τον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία.

Θάνατοι