Enikos Newsroom

κοινωνία

Σαν σήμερα 12 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα το 1998 γεννήθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, Έλληνας τενίστας με διεθνή καριέρα, Νο 6 στον κόσμο στις 16 Μαρτίου 2020

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας
  • Παγκόσμια Ημέρα του Ελέφαντα

Γεγονότα

  • 1204: Ο δόγης της Βενετίας Ερρίκος Δάνδολος αγοράζει σε τιμή ευκαιρίας (5.000 χρυσά δουκάτα) την Κρήτη από τον Βονιφάτιο τον Μομφερρατικό.
  • 1898: Λήγει ο ισπανο-αμερικανικός πόλεμος. Η Ισπανία απελευθερώνει την Κούβα και παραχωρεί στις ΗΠΑ τα νησιά Πουέρτο Ρίκο, Γκουάμ και Φιλιππίνες. Με την ίδια συμφωνία, η Χαβάη προσαρτάται στις ΗΠΑ.
  • 1914: Η Μ. Βρετανία μπαίνει στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστροουγγαρίας.
  • 1953: Καταστροφικός σεισμός, μεγέθους 7,2 Ρίχτερ, πλήττει τα Επτάνησα, με αποτέλεσμα 871 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, 1.690 να τραυματιστούν και 145.052 να μείνουν άστεγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ο διεθνής αμυντικός παίκτης του Ολυμπιακού Σούλης (Θανάσης) Κίνλεϊ, που εγκλωβίζεται στα ερείπια του σπιτιού του.
  • 1960: Η Μαρία Κάλλας παραχωρεί αποκλειστική συνέντευξη στην «Αθλητική Ηχώ»! «Γνωρίζω τον Ρουμπάνη και έναν όμορφο τερματοφύλακα, που παίζει στον Ολυμπιακό Πειραιώς» δηλώνει, εννοώντας τον Σάββα Θεοδωρίδη. Η Κάλλας βρισκόταν εκείνες τις μέρες στην Αθήνα για συναυλίες, το εισιτήριο των οποίων κόστιζε 500 χρυσές λίρες!
  • 1968: Οι Τζίμι Πέιτζ, Ρόμπερτ Πλαντ, Τζον Πολ Τζόουνς και Τζον Μπόναμ παίζουν για πρώτη φορά μαζί, σ’ ένα στούντιο στο Λονδίνο. Σε λίγους μήνες θα γεννηθούν οι Led Zeppelin.
  • 2004: Ξεσπά το σκάνδαλο Κεντέρη – Θάνου, μία μέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Οι δύο ολυμπιονίκες αρνούνται να περάσουν από ντόπινγκ κοντρόλ, πέφτουν θύματα τροχαίου ατυχήματος με μοτοσικλέτα, το οποίο χαρακτηρίζεται σκηνοθετημένο, και τίθενται εκτός αγώνων.

Γεννήσεις

  • 1930: Τζορτζ Σόρος, ουγγρικής καταγωγής αμερικανός δισεκατομμυριούχος, επενδυτής και φιλάνθρωπος. Περιγράφεται ως ο πατέρας της βιομηχανίας των hedge funds, σημαιοφόρος της φιλελεύθερης δημοκρατίας και της ανοικτής κοινωνίας, ο οποίος χρησιμοποιεί τη φιλανθρωπία για να καταπολεμήσει τον αυταρχισμό, τον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία.
  • 1949: Μαρκ Νόπφλερ, βρετανός κιθαρίστας και τραγουδιστής των «Dire Straits».
  • 1998: Στέφανος Τσιτσιπάς, έλληνας τενίστας με διεθνή καριέρα, Νο 6 στον κόσμο στις 16 Μαρτίου 2020.

Θάνατοι

  • 30 π.Χ.: Κλεοπάτρα, βασίλισσα της Αιγύπτου. Λέγεται ότι άφησε μία ασπίδα (μικρό φαρμακερό φίδι) να τη δαγκώσει στο στήθος για να μην δει το θρίαμβο του Οκταβιανού Αύγουστου. (Γεν. 69 π.Χ.)
  • 1613: Βιτσέντζος Κορνάρος, κρητικός ποιητής. («Ερωτόκριτος», «Η Θυσία του Αβραάμ») (Γεν. 29/3/1553)
  • 1957: Δημήτριος Λαμπράκης, έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης. (Γεν. 1887)

