Βασίλης Σπανούλης: «Στη ζωή δε μας χαρίζεται τίποτα – Ο καθένας παίρνει ό,τι του αξίζει»

Μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα της Εθνικής μπάσκετ στα φιλικά προετοιμασίας για το Eurobasket απέναντι στο Βέλγιο, ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε αναφέρθηκε στις δυσκολίες του αγώνα, αλλά και τη φιλοσοφία που θέλει να περάσει στην ομάδα του.

Η Εθνική μπάσκετ κέρδισε με επιθετική πολυφωνία 74-60 το Βέλγιο, έχοντας αρκετές απουσίες, όπως αυτή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Παρόλα αυτά ο Βασίλης Σπανούλης θέλησε να δώσει σε αρκετά νέα πρόσωπα την ευκαιρία να αγωνιστούν, με τον ομοσπονδιακό μας προπονητή να στέκεται και στα προβλήματα τραυματισμών μετά το τέλος του παιχνιδιού.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο προπονητής της Ελλάδας

«Θέλαμε να δώσουμε ένα φιλικό να δούμε που βρισκόμαστε. Είδαμε αρκετά καλά πράγματα. Είδαμε και κάποια πράγματα είδαμε που θα βελτιώσουμε. Η ομάδα έχει δυνατότητες. Μοιράσαμε τον χρόνο. Πιο σημαντικό είναι να έχουμε υγεία. Τραυματίστηκε ο Ζούγρης, έχει ένα διάστρεμμα που ακόμα δε ξέρουμε τι είναι. Τραυματίστηκε ο Λιοτόπουλος. Έχουμε ακόμα πολλά να δούμε».

Για τις νέες παρουσίες στην Εθνική: «Το θέμα είναι να είναι όλοι έτοιμοι να πάρουν την ευκαιρία. Να δουλεύουν καθημερινά. Στη ζωή δε μας χαρίζεται τίποτα. Παίρνει ο καθένας αυτό που του αξίζει».

«Πρέπει να είμαστε καλή και στην άμυνα και στην επίθεση. Πολλές καλές άμυνες δε τις μετουσιώσαμε και πρέπει να το βελτιώσουμε».