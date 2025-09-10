Τροχαίο στον Πειραιά: «Ήρθε από πίσω με φόρα το τραμ, κάποιοι έπεσαν κάτω – Ευτυχώς, δεν χτύπησα σοβαρά» λέει επιβάτιδα του λεωφορείου

«Τραντάχτηκα, κάποιοι επιβάτες έπεσαν κάτω» αναφέρει μαρτυρία για το τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου επί της οδού Μικράς Ασίας, στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη, στον Πειραιά, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 31 άτομα να τραυματιστούν.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο συνέβη όταν το τραμ προσέκρουσε στο σταθμευμένο λεωφορείο, την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες σε στάση. «Δεν πρόλαβε να κλείσει η πόρτα από την στάση και ήρθε απο πίσω με φόρα το τραμ. Τραντάχτηκα, κάποιοι έπεσαν κάτω. Εγώ, ευτυχώς, δεν χτύπησα σοβαρά. Υπήρχαν και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, με τους περισσότερους να έχουν θέμα με τον αυχένα τους» είπε μια από τους επιβάτες του λεωφορείου, μιλώντας στο Star.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, 31 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από την σύγκρουση και πρόκειται για επιβάτες τόσο του τραμ, όσο και του λεωφορείου, ενώ ανάμεσά τους είναι και οι 2 οδηγοί των οχημάτων που συγκρούστηκαν.

Δείτε φωτογραφίες: