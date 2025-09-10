ΚΚΕ για την προσφορά της Chevron: «Οι μόνοι που έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν είναι οι όμιλοι που θέλουν να εκμεταλλευτούν τον πλούτο του ελληνικού λαού»

«Οι μόνοι που έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν για τις εξελίξεις είναι οι όμιλοι που θέλουν να εκμεταλλευτούν τα εγχώρια κοιτάσματα, βάζοντας στο “χέρι” τον πλούτο του ελληνικού λαού», αναφέρει σε σχόλιό του το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σχετικά με την προσφορά της «Chevron» στον διαγωνισμό για τα θαλάσσια «οικόπεδα».

Όπως προσθέτει, «η συμμετοχή των αμερικάνικων ομίλων στο διαγωνισμό, σε μια περίοδο όξυνσης των ανταγωνισμών στην περιοχή, δεν προσφέρει καμιά “ασπίδα” προστασίας για τα κυριαρχικά δικαιώματα, ούτε πρόκειται να ανακουφίσει τον λαό από την ενεργειακή φτώχεια».

«Όσοι καλλιεργούν ψεύτικες προσδοκίες θα διαψευσθούν πολύ σύντομα, όπως έχει γίνει πολλές φορές και στο πρόσφατο παρελθόν», καταλήγει.

