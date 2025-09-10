Ισραήλ: Φονική αεροπορική επίθεση σε δομές των Χούθι στην Υεμένη – 9 νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 118 τραυματίστηκαν σε επιδρομές που εξαπέλυσαν σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εναντίον θέσεων των Χούθι στην πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά και στην περιοχή αλ Τζαούφ, τόνισαν οι σιίτες αντάρτες.

Μεταξύ των στόχων των επιδρομών ήταν το κτίριο που στεγάζει τα μέσα ενημέρωσης των Χούθι. «Μάρτυρες, τραυματίες και πολλά σπίτια υπέστησαν ζημιές από την ισραηλινή επίθεση στο Αρχηγείο Ηθικής Καθοδήγησης», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Masirah.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών υποδομών των Χούθι, κατά του αρχηγείου προπαγάνδας της σιιτικής οργάνωσης και μιας αποθήκης καυσίμων.

Οι αντάρτες αμέσως έκαναν λόγο για νεκρούς και τραυματίες από τις ισραηλινές επιθέσεις. Ο στρατός ανέφερε ότι βομβάρδισε στρατόπεδα των ανταρτών, το αρχηγείο προπαγάνδας της σιιτικής οργάνωσης και μια αποθήκη καυσίμων, τόσο στη Σαναά όσο και στην περιοχή αλ Τζαούφ, βόρεια της πρωτεύουσας.

Ο εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης δηλώνει σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram ότι η αεροπορική άμυνα της χώρας εκτόξευσε αρκετούς πυραύλους εδάφους-αέρος και ανέκοψε μεγάλο μέρος της ισραηλινής επίθεσης.

Προσθέτει ότι μέρος της επιτιθέμενης μονάδας «αναγκάστηκε να υποχωρήσει» πριν προλάβει να πραγματοποιήσει την επίθεση και ότι «μεγάλο μέρος» της επίθεσης απέτυχε.

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένα επιθέσεις εναντίον των Χούθι. Τον Μάιο, το Ισραήλ χτύπησε την πρωτεύουσα Σαναά και το λιμάνι Χουντάιντα. Οι επιθέσεις έγιναν πρωτοσέλιδο, καθώς ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας βρισκόταν στο διεθνές αεροδρόμιο της Σαναά όταν χτυπήθηκε.

Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε εκ νέου πολλαπλές αεροπορικές επιθέσεις στη Χουντάιντα, λέγοντας ότι ήταν σε απάντηση στις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ.

Τον Αύγουστο, το Ισραήλ πραγματοποίησε περισσότερες αεροπορικές επιθέσεις στη Υεμένη, σκοτώνοντας τον αυτοαποκαλούμενο πρωθυπουργό των Χούθι, Αχμέντ Γκαλέμπ Νάσερ αλ-Ραχάουι.

