Μητσοτάκης στο TikTok: «Δικαίωση των προσπαθειών της κυβέρνησης η επιστροφή του Final 4 της Euroleague στην Ελλάδα»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο TikTok, ανακοίνωσε την επιστροφή του Final 4 της Euroleague στην Ελλάδα, έπειτα από 19 χρόνια. Στο βίντεο, εμφανίζεται κρατώντας μια μπάλα του μπάσκετ, με μουσική υπόκρουση το «Eye of the Tiger».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο οδικός χάρτης των κυβερνητικών στόχων και παρεμβάσεων μέχρι το 2027, τα μηνύματα του Πρωθυπουργού και οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης

«Μετά από 19 χρόνια, το Final 4 της Euroleague επιστρέφει στην Ελλάδα» ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ενώ πρόσθεσε ότι μετά τη μεγάλη πρόκριση της Εθνικής ομάδας στα ημιτελικά του Eurobasket, «σήμερα είχαμε ένα ακόμη πολύ καλό νέο για το ελληνικό μπάσκετ», καθώς η κορυφαία διοργάνωση θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «δικαίωση των προσπαθειών της κυβέρνησής μας να φέρει στην πατρίδα μας μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις», εκφράζοντας την ευχή «να δούμε και τις δύο ελληνικές ομάδες στο Final 4 και στον τελικό».

