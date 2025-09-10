Τροχαίο στον Πειραιά: 30 τραυματίες μετά την σύγκρουση λεωφορείου με τραμ – Η ανακοίνωση της ΟΣΥ

Τριάντα ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός του τροχαίου, που συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης (10/9) στον Πειραιά, όταν συρμός του τραμ προσέκρουσε σε αστικό λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας, στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, και οι 30 τραυματίες είναι επιβάτες του λεωφορείου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει έξι ασθενοφόρα και μία κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, ενώ κάποιοι τραυματίες μεταφέρονται σε νοσοκομεία της περιοχής.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι λίγα δευτερόλεπτα πριν από το ατύχημα, ο οδηγός του λεωφορείου είχε σταματήσει σε στάση για αποβίβαση επιβατών, ενώ η ΟΣΥ ενημερώνει ότι παρακολουθεί το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Η ανακοίνωση της ΟΣΥ για το τροχαίο

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε η ΟΣΥ ΑΕ, αναφέροντας: «σχετικά με το συμβάν επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά κατά το οποίο τραμ προσέκρουσε σε σταθμευμένο λεωφορείο την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες σε στάση, ενημερώνει ότι παρακολουθεί το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχει κληθεί η αστυνομία και το ΕΚΑΒ». Ο ΟΣΥ θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση για το συμβάν.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Ανακοίνωση εξέδωσε και η ΣΤΑΣΥ.

«Σας ενημερώνουμε, πως στις 18:30 σήμερα Τετάρτη 10/09, όχημα του Τραμ συγκρούστηκε με σταματημένο αστικό λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβατών, καθώς και των οδηγών των 2 οχημάτων. Στο σημείο έχουν κληθεί και επιχειρούν η Τροχαία και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα λεγόμενα του οδηγού του Τραμ, ο οδηγός ένοιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο. Πριν τη σύγκρουση, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Η βάρδια του οδηγού είχε ξεκινήσει στις 4 σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το βαρδιολόγιο της ΣΤΑ.ΣΥ, ο εν λόγω οδηγός το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν εργαζόταν, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη πραγματοποίησε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 8ωρη βάρδια.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ “Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά” διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ.

Η ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν, παρακολουθεί την πορεία της υγείας των τραυματιών και ζητά συγνώμη από το επιβατικό κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που έχει προκληθεί».

πηγή φωτογραφιών: athenstransport.com, x.com