Τροχαίο στον Πειραιά: 30 τραυματίες μετά την σύγκρουση λεωφορείου με τραμ – Η ανακοίνωση της ΟΣΥ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο, Πειραιάς, Τραμ, Λεωφορείο

Τριάντα ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός του τροχαίου, που συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης (10/9) στον Πειραιά, όταν συρμός του τραμ προσέκρουσε σε αστικό λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας, στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, και οι 30 τραυματίες είναι επιβάτες του λεωφορείου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει έξι ασθενοφόρα και μία κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, ενώ κάποιοι τραυματίες μεταφέρονται σε νοσοκομεία της περιοχής.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι λίγα δευτερόλεπτα πριν από το ατύχημα, ο οδηγός του λεωφορείου είχε σταματήσει σε στάση για αποβίβαση επιβατών, ενώ η ΟΣΥ ενημερώνει ότι παρακολουθεί το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Τροχαίο, Πειραιάς, Τραμ, Λεωφορείο Τροχαίο, Πειραιάς, Τραμ, Λεωφορείο Τροχαίο, Πειραιάς, Τραμ, Λεωφορείο

Η ανακοίνωση της ΟΣΥ για το τροχαίο

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε η ΟΣΥ ΑΕ, αναφέροντας: «σχετικά με το συμβάν επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά κατά το οποίο τραμ προσέκρουσε σε σταθμευμένο λεωφορείο την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες σε στάση, ενημερώνει ότι παρακολουθεί το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχει κληθεί η αστυνομία και το ΕΚΑΒ». Ο ΟΣΥ θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση για το συμβάν.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Ανακοίνωση εξέδωσε και η ΣΤΑΣΥ.

«Σας ενημερώνουμε, πως στις 18:30 σήμερα Τετάρτη 10/09, όχημα του Τραμ συγκρούστηκε με σταματημένο αστικό λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβατών, καθώς και των οδηγών των 2 οχημάτων. Στο σημείο έχουν κληθεί και επιχειρούν η Τροχαία και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα λεγόμενα του οδηγού του Τραμ, ο οδηγός ένοιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο. Πριν τη σύγκρουση, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Η βάρδια του οδηγού είχε ξεκινήσει στις 4 σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το βαρδιολόγιο της ΣΤΑ.ΣΥ, ο εν λόγω οδηγός το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν εργαζόταν, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη πραγματοποίησε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 8ωρη βάρδια.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ “Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά” διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ.

Η ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν, παρακολουθεί την πορεία της υγείας των τραυματιών και ζητά συγνώμη από το επιβατικό κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που έχει προκληθεί».

πηγή φωτογραφιών: athenstransport.com, x.com

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: 75 κρούσματα και 5 θάνατοι σε 18 Περιφερειακές Ενότητες

8 τύποι ανθρώπων που κάνουν τη ζωή μας πιο δύσκολη και μας εξαντλούν συναισθηματικά

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση στις πωλήσεις αυτοκινήτων τον Αύγουστο – Δείτε τα στοιχεία

Άδεια σχολικής παρακολούθησης: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι γονείς- Νέες διευκρινίσεις για τη χορήγησή της

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το λάθος στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 29 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:13 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαίο στον Πειραιά: «Ο οδηγός του Τραμ ένιωσε αδιαθεσία» – Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΣΤΑΣΥ για το τροχαίο, που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10/9) στον...
20:05 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Πάτρα: 21χρονη κατήγγειλε για βιασμό τoν εν διαστάσει σύζυγό της

Μία πολύ σοβαρή καταγγελία ερευνά τις τελευταίες ώρες η Ασφάλεια Πατρών. Όπως μεταδίδει το tem...
19:52 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Βόλος: Συνελήφθη 44χρονος επιχειρηματίας που είχε στην κατοχή του πτυσσόμενα γκλοπ, ρόπαλα και σπαθιά – «Τα μισά είναι δώρα»

Στην σύλληψη ενός 44χρονου επιχειρηματία από τον Βόλο προχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης οι αστυ...
19:10 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαίο στον Πειραιά: Λεωφορείο συγκρούστηκε με Τραμ – Αναφορές για ελαφρά τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης (10/9) στον Πειραιά, όταν λεωφορείο συγκρούστη...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος