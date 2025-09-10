Γαλλία: Νέα απεργία στις 18 Σεπτεμβρίου – Εμπρησμοί και συγκρούσεις με την αστυνομία σε όλη την χώρα

Συγκεντρώσεις και πορείες πραγματοποιούνται σήμερα, Τετάρτη, σε όλη την Γαλλία με την συμμετοχή χιλιάδων πολιτών, συνήθως σε ήρεμη ατμόσφαιρα, αλλά μερικές φορές με επεισόδια με την αστυνομία, όπως στη Ρεν, το Παρίσι και τη Λυών. Το Υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε 430 επεισόδια και 295 άτομα που συνελήφθησαν.

Καθώς στο Παρίσι οι διαδηλώσεις συνεχίζονται, ένα κορεατικό εστιατόριο, το “Wafu Bar” στην οδό Saint-Denis στο Châtelet στην καρδιά του Παρισιού, πυρπολήθηκε. Η αστυνομία απομάκρυνε τον κόσμο που βρισκόταν στο εστιατόριο πριν φτάσει η πυροσβεστική για να σβήσει τη φωτιά.

Το εμπορικό κέντρο Forum des Halles, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, που βρίσκεται κοντά στο εστιατόριο, έκλεισε τις πόρτες του λίγα λεπτά νωρίτερα, καθώς διαδηλωτές του κινήματος “Bloquons tout” (Μπλοκάρουμε τα πάντα) συγκεντρώθηκαν στην περιοχή.

Οι σταθμοί μετρό και RER του Châtelet-les-Halles δεν ήταν προσβάσιμοι το απόγευμα της Τετάρτης. Η διαμαρτυρία ξεκίνησε από την Place du Châtelet νωρίς το απόγευμα και επεκτάθηκε στους γύρω δρόμους, συμπεριλαμβανομένης της Rue de Rivoli. Η αστυνομία εμπόδισε τους διαδηλωτές να προχωρήσουν.

Με εξαίρεση την CGT, τη μεγαλύτερη συνδικαλιστική δύναμη στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης, και την Solidaires, τα συνδικάτα δεν είχαν καλέσει ξεκάθαρα σε κινητοποίηση και απεργία στις 10 Σεπτεμβρίου,. Οι περισσότερες οργανώσεις προτίμησαν να καλέσουν σε κινητοποίηση στις 18 Σεπτεμβρίου, ημέρα που αναμένεται να δούμε πάλι διαδηλώσεις.

Συγκεντρώσεις και πορείες, που μερικές φορές διακόπτονταν από επεισόδια, πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη Γαλλία. Στη Μασσαλία, οι τελευταίες εναπομείνασες αυτόνομες ομάδες που περιφέρονταν στο κέντρο της πόλης φάνηκε να έχουν διαλυθεί μέχρι το απόγευμα, μετά από μερικές συγκρούσεις με την αστυνομία, ιδίως γύρω από τον σταθμό Gare Saint-Charles και τη συνοικία Longchamp.

Ένταση στην Μασσαλία

Αλλά η ένταση ξεχείλισε και πάλι γύρω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Μασσαλίας γύρω στις 4 το απόγευμα (τοπικήωρα). Η αστυνομία ανακοίνωσε επτά συλλήψεις για βία κατά δημόσιων λειτουργών, εξέγερση, ρίψη βλημάτων και φθορά περιουσίας. Η ανακοίνωση ανέφερε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις θα παραμείνουν “σε επαγρύπνηση”.

Η ένταση με φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και ρίψεις δακρυγόνων, ήρθαν σε αντίθεση με την καλοπροαίρετη ατμόσφαιρα της μεγάλης πομπής που ξεκίνησε από την κορυφή της Canebière στο τέλος του πρωινού.

Η πορεία, η οποία χαρακτηρίστηκε από την έντονη συμμετοχή των συνδικάτων CGT, FSU και SUD, καθώς και από ισχυρές αντιπροσωπείες του κόμματος La France insoumise και του Κομμουνιστικού Κόμματος, συγκέντρωσε 8.000 άτομα, σύμφωνα με τις αρχές. Σύμφωνα με την CGT, οι διαδηλωτές ήταν 80.000, όταν η πορεία έφτασε στο κτίριο της Νομαρχίας.

Στη Λυών, υπήρχαν περίπου 8.000 άτομα, σύμφωνα με τη νομαρχία. Οι διαδηλώσεις ήταν αρχικά ήρεμες. Στα μέσα του απογεύματος, αναφέρθηκαν εκρήξεις στο κέντρο της πόλης, όπου οι διαδηλωτές επιτέθηκαν σε καταστήματα.

Στο Μονπελιέ, η πορεία συγκέντρωσε σχεδόν 6.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με τη νομαρχία. “Οι διαδηλωτές ανακόπηκαν από τα CRS (αστυνομία) στο κάτω μέρος της rue de la Loge. Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει το πλήθος μετά από προειδοποίηση, ενώ ορισμένοι [από τους διαδηλωτές], με κρυμμένα τα πρόσωπά τους, φώναζαν αντι-αστυνομικά συνθήματα και πέταξαν πέτρες και γυάλινα μπουκάλια.

Αναστάτωση στις συγκοινωνίες του Παρισιού

Στην περιφέρεια Ιλ ντε Φρανς, εκτός από τον σταθμό Châtelet-Les Halles, στο Παρίσι, τον μεγαλύτερο σταθμό του μετρό της Ευρώπης, ο οποίος είναι κλειστός λόγω των μέτρων ασφαλείας που διέταξε η νομαρχία, οι δημόσιες συγκοινωνίες παρουσιάζουν κάποιες διαταραχές. Στην Γραμμή RER B, δύο στους τρεις συρμούς εκτελούν δρομολόγια. Η γραμμή αυτή διασχίζει την περιοχή Ile-de-France από βορρά προς νότο μέσω του κέντρου του Παρισιού και εξυπηρετεί το αεροδρόμιο Charles-de-Gaulle του Παρισιού.

Η SNCF (σιδηρόδρομοι)είχε δηλώσει ότι δεν ανέμενε καμία κίνηση σε τμήμα του RER D, και μόνο ένα στα τρία τρένα στη γραμμή Transilien H, στα βορειοδυτικά της περιοχής του Παρισιού, και στη γραμμή Transilien R (νοτιοανατολικά).

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, η SNCF ανακοίνωσε επίσης ότι η κυκλοφορία διακόπηκε μεταξύ Τουλούζης και Auch λόγω κακόβουλης ζημίας σε καλώδια κατά τη διάρκεια της νύχτας.