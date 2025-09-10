Πειραιάς: Στους 31 οι τραυματίες από την πρόσκρουση τραμ σε λεωφορείο – Πώς συνέβη το τροχαίο, τα πρώτα λόγια του οδηγού – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στιγμές αγωνίας έζησαν οι επιβάτες του λεωφορείου και του συρμού του τραμ, που συγκρούστηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (10/9) επί της οδού Μικράς Ασίας, στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη, στον Πειραιά.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του enikos.gr, 31 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από την σύγκρουση και πρόκειται για επιβάτες τόσο του τραμ όσο και του λεωφορείου.

Όπως ανακοίνωσε και επίσημα η ΟΣΥ, το τροχαίο συνέβη όταν το τραμ προσέκρουσε στο σταθμευμένο λεωφορείο, την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες σε στάση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του τραμ είπε στους αστυνομικούς ότι αισθάνθηκε μία σκοτοδίνη.

Εξάλλου, σε ανακοίνωση που εξέδωσε και η ΣΤΑΣΥ αναφέρει ότι «σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα λεγόμενα του οδηγού του τραμ, ο οδηγός ένοιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο».

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κινητές μονάδες για την παροχή των πρώτων βοηθειών στους τραυματίες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι 10 εκ των τραυματιών έχουν διακομιστεί στο «Θριάσιο» και 3 στο ΚΑΤ.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Η ανακοίνωση της ΟΣΥ για το τροχαίο

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε η ΟΣΥ ΑΕ, αναφέροντας: «σχετικά με το συμβάν επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά κατά το οποίο τραμ προσέκρουσε σε σταθμευμένο λεωφορείο την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες σε στάση, ενημερώνει ότι παρακολουθεί το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχει κληθεί η αστυνομία και το ΕΚΑΒ». Ο ΟΣΥ θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση για το συμβάν.

ΣΤΑΣΥ: Ο οδηγός του τραμ ένοιωσε αδιαθεσία

Ανακοίνωση εξέδωσε και η ΣΤΑΣΥ.

«Σας ενημερώνουμε, πως στις 18:30 σήμερα Τετάρτη 10/09, όχημα του Τραμ συγκρούστηκε με σταματημένο αστικό λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβατών, καθώς και των οδηγών των 2 οχημάτων. Στο σημείο έχουν κληθεί και επιχειρούν η Τροχαία και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα λεγόμενα του οδηγού του Τραμ, ο οδηγός ένοιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο. Πριν τη σύγκρουση, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Η βάρδια του οδηγού είχε ξεκινήσει στις 4 σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το βαρδιολόγιο της ΣΤΑ.ΣΥ, ο εν λόγω οδηγός το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν εργαζόταν, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη πραγματοποίησε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 8ωρη βάρδια. Ο εμπλεκόμενος στο ατύχημα οδηγός του Τραμ, εργάζεται στη ΣΤΑ.ΣΥ από το 2005 και υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, σε ετήσιο ιατρικό έλεγχο, χωρίς να προκύψει κάποιο πρόβλημα.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ “Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά” διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ.

Η ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν, παρακολουθεί την πορεία της υγείας των τραυματιών και ζητά συγνώμη από το επιβατικό κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που έχει προκληθεί».