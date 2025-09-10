Μητσοτάκης για Chevron – HELLENiQ Energy: «Μετατρεπόμαστε σε έναν σημαντικό ενεργειακό “παίκτη” στην Ανατολική Μεσόγειο»

Την κατάθεση επίσημης αίτησης από την αμερικανική εταιρεία Chevron και τη HELLENiQ Energy για την αξιοποίηση τεσσάρων θαλάσσιων οικοπέδων, δύο εκ των οποίων βρίσκονται νότια της Κρήτης, σχολίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης πολιτών στο Χαϊδάρι.

Chevron και HELLENiQ Energy κατέθεσαν προσφορές για έρευνες νοτίως της Κρήτης – Η δήλωση Παπασταύρου

«Πριν από λίγο πληροφορήθηκα και εγώ επίσημα ότι ο αμερικανικός πολυεθνικός κολοσσός, η Chevron μαζί με τη HELLENiQ Energy κατέθεσε επίσημη αίτηση ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση τεσσάρων οικοπέδων, δύο εκ των οποίων βρίσκονται νοτίως της Κρήτης, για έρευνες υδρογονανθράκων, πρωτίστως φυσικού αερίου», δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Στην ίδια τοποθέτηση, σημείωσε: «Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνησή μας αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Μετατρεπόμαστε σε έναν σημαντικό ενεργειακό “παίκτη” στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Ο κ. Μητσοτάκης γνωστοποίησε επίσης ότι αύριο θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Υπουργό Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Αύριο θα έχω την ευκαιρία να υποδεχθώ στο Μέγαρο Μαξίμου, στην πρώτη του επίσημη επίσκεψη σε ευρωπαϊκή χώρα, τον Αμερικανό Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος χειρίζεται τα χαρτοφυλάκια ενέργειας, για να συζητήσουμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο αναβαθμίζουμε διαρκώς τον στρατηγικό, γεωπολιτικό, ενεργειακό ρόλο της πατρίδας μας», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

