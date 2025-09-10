Σοφία Φυρού: Αποκάλυψε τον λόγο αποχής της από τα social media – «Ήθελα να περάσω χρόνο με την οικογένειά μου…»

Η Σοφία Φυρού τον τελευταίο καιρό είχε επιλέξει να απέχει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κίνηση όμως αυτή της influencer, ανησύχησε τους ακολούθους της στο Instagram, οι οποίοι της έστελναν προσωπικά μηνύματα για να μάθουν αν είναι καλά. Η ίδια, με ένα story της στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9), θέλησε να καθησυχάσει το κοινό της και να εξηγήσει τον λόγο που είχε απομακρυνθεί.

Η γνωστή δημιουργός περιεχομένου στα social media, δημοσίευσε με την μορφή του Instagram story τα μηνύματα που της είχε στείλει ακόλουθός της, η οποία ήθελε να μάθει αν είναι καλά.

Στην ίδια ανάρτηση, η Σοφία Φυρού έγραψε: «Σας έλειψα; Έχω λάβει άπειρα μηνύματα εδώ και δύο μήνες που δεν ανεβάζω τίποτα, ήθελα ένα διάλειμμα από τα social… Ήθελα να περάσω χρόνο με την οικογένειά μου και τους φίλους μου, πέρασα υπέροχα, ηρέμησα και τώρα επέστρεψα πιο δυνατή από ποτέ με γεμάτες μπαταρίες. Σας αγαπώ λίγο παραπάνω εσάς που μου στέλνατε να δείτε αν είμαι καλά».