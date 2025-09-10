Τροχαίο στον Πειραιά: «Ο οδηγός του Τραμ ένιωσε αδιαθεσία» – Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΣΤΑΣΥ για το τροχαίο, που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10/9) στον Πειραιά, όταν συρμός του τραμ προσέκρουσε σε αστικό λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας.

Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ, ο οδηγός του Τραμ «ένιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου», με αποτέλεσμα ο συρμός να πέσει πάνω στο αστικό λεωφορείο. Η ΣΤΑΣΥ επισημαίνει ακόμη ότι «πριν από τη σύγκρουση, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

Σας ενημερώνουμε, πως στις 18:30 σήμερα Τετάρτη 10/09, όχημα του Τραμ συγκρούστηκε με σταματημένο αστικό λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβατών, καθώς και των οδηγών των 2 οχημάτων. Στο σημείο έχουν κληθεί και επιχειρούν η Τροχαία και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα λεγόμενα του οδηγού του Τραμ, ο οδηγός ένοιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο. Πριν τη σύγκρουση, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Η βάρδια του οδηγού είχε ξεκινήσει στις 4 σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το βαρδιολόγιο της ΣΤΑ.ΣΥ, ο εν λόγω οδηγός το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν εργαζόταν, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη πραγματοποίησε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 8ωρη βάρδια.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ “Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά” διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ.

Η ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν, παρακολουθεί την πορεία της υγείας των τραυματιών και ζητά συγνώμη από το επιβατικό κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που έχει προκληθεί.