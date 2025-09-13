Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: Οι εκλογές είναι μονόδρομος και το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη εναλλακτική επιλογή – Το κυβερνητικό πρόγραμμα για οικονομία, κράτος και κοινωνία

«Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το μόνο κόμμα που μπορεί να τη φέρει είναι το ΠΑΣΟΚ, ένα δυνατό ΠΑΣΟΚ», τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης” της ΔΕΘ, παρουσιάζοντας το δικό του κυβερνητικό πρόγραμμα για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας με τις κορυφαίες εθνικές προτεραιότητες για τη Νέα Ευρωπαϊκή Σύγκλιση.

«Οι εκλογές είναι μονόδρομος και το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη εναλλακτική επιλογή που έχει επεξεργασμένο πρόγραμμα», δήλωσε και δεσμεύτηκε πως «θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να κάνουμε τη ζωή όλων καλύτερη».

«Δεν έχω χορηγούς ούτε δεσμεύσεις»

«Η έως σήμερα πορεία μου αποδεικνύει ότι δεν έχω ούτε χορηγούς ούτε δεσμεύσεις. Γι’ αυτό και μπορώ να συγκρουστώ με ό,τι εμποδίζει την αλλαγή για μια δίκαιη κοινωνία. Το πρόγραμμα μας δεν περιλαμβάνει αποσπασματικά μέτρα με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, αλλά μετρήσιμους στόχους για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του κάθε πολίτη. Δεν το κατάρτισαν επικοινωνιολόγοι, αλλά η ίδια η κοινωνία. Απόψε, από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρουσιάζουμε στον ελληνικό λαό τον δικό μας προγραμματικό σχέδιο. Ένα σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας. Για να σταθεί όρθια η πατρίδα μας με αυτοπεποίθηση και προοπτική, σε ένα εξαιρετικά αβέβαιο και σκληρό γεωπολιτικό περιβάλλον. Μια Ελλάδα που αγωνίζεται και επιτυγχάνει υψηλούς στόχους. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Και δεν θα υπάρξει ελπίδα για το μέλλον, αν δεν κερδίσουμε το παρόν. Ένα παρόν που γέμισε με αδιέξοδα για πλατιά κοινωνικά στρώματα η εξαετής διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Απέναντι στον κυνισμό μιας κυβέρνησης που παράγει ανισότητες, σπαταλά τις ευκαιρίες της χώρας και είναι βυθισμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά , το ΠΑΣΟΚ οραματίζεται και σχεδιάζει μια Ελλάδα για όλους. Είναι η ώρα για ένα συμβόλαιο αλήθειας με τους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής », τόνισε.

Αναφερόμενος στην εξαετή διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είπε πως αυτή οδήγησε τον ελληνικό λαό σε υποχωρήσεις:

-Υποχώρηση στην καθημερινότητά του, καθώς το εισόδημα εξανεμίζεται από την ακρίβεια και τα καρτέλ.

-Υποχώρηση στο δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας, με τις οικογένειες να πληρώνουν από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών στην Ευρώπη.

-Υποχώρηση στα εργασιακά του δικαιώματα και την ποιότητα των θεσμών.

«Την ίδια ώρα η πατρίδα μας γερνά, με το 5% των σχολείων να κλείνει φέτος λόγω υπογεννητικότητας και 766 σχολεία έμειναν χωρίς μαθητές. Η Ελλάδα επί Νέας Δημοκρατίας είναι η Ελλάδα των μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων και των μεγάλων χαμένων ευκαιριών. Αντί να συγκλίνουμε με την Ευρώπη, αποκλίνουμε. Οι πολίτες πληρώνουν ακριβά το ρεύμα, το νοίκι, το σούπερ μάρκετ, την ώρα που οι ημέτεροι έχουν πάντα ανοιχτό λογαριασμό με το Δημόσιο. Ολιγοπώλια παντού, στην ενέργεια, τις τράπεζες, τα τρόφιμα, την ιδιωτική υγεία», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Το όραμα για τη Νέα Ευρωπαϊκή Σύγκλιση – πέντε κορυφαίες εθνικές προτεραιότητες

Το όραμα του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Ευρωπαϊκή Σύγκλιση που περιλαμβάνει πέντε μεγάλες εθνικές προτεραιότητες:

Δημογραφική Αναγέννηση , με στόχο τη σταθεροποίηση του πληθυσμού και τη πιο ισόρροπη κατανομή του στην περιφέρεια στα επόμενα 10 χρόνια.

, με στόχο τη σταθεροποίηση του πληθυσμού και τη πιο ισόρροπη κατανομή του στην περιφέρεια στα επόμενα 10 χρόνια. Ανάκαμψη της Παραγωγικότητας : Ανθεκτική και Ανταγωνιστική Οικονομία, με στόχο η επίτευξη της παραγωγικότητας της εργασίας να φτάσει στο 75% του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε δέκα χρόνια, από 56% που είναι σήμερα.

: Ανθεκτική και Ανταγωνιστική Οικονομία, με στόχο η επίτευξη της παραγωγικότητας της εργασίας να φτάσει στο 75% του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε δέκα χρόνια, από 56% που είναι σήμερα. ‘ Ανοδος βιοτικού επιπέδου , με στόχο να φτάσουμε το 80% του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε μια δεκαετία.

, με στόχο να φτάσουμε το 80% του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε μια δεκαετία. Μείωση Ανισοτήτων και πρόσβαση για όλους στο κοινωνικό κράτος , με στόχο τη μείωση του ποσοστού φτώχειας κατά 6 μονάδες σε πέντε χρόνια, ώστε να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

, με στόχο τη μείωση του ποσοστού φτώχειας κατά 6 μονάδες σε πέντε χρόνια, ώστε να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αξιοπρεπής εργασία για όλους – Δικαιότερη Κατανομή Πλούτου, με στόχο την αύξηση του μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ κατά τουλάχιστον 1% ετησίως για τα επόμενα 5 χρόνια.

«Οι κορυφαίες εθνικές αυτές προτεραιότητες απαιτούν ισχυρή πολιτική βούληση και στο τιμόνι της χώρας ένα κόμμα σοβαρό και υπεύθυνο που με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού θα κάνει πράξη την ισχυρή, τη δίκαιη, την παραγωγική Ελλάδα με ένα σχέδιο προοδευτικό, σύγχρονο και πατριωτικό», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Εθνικό Σχέδιο για τη μεταρρύθμιση του Κράτους “Αναστάσιος Πεπονής” – Νέο ΑΣΕΠ

«Κορωνίδα των προϋποθέσεων για να γίνουν πράξη οι παραπάνω προτεραιότητες είναι η μεταρρύθμιση του Κράτους, για να περάσουμε από ένα Κράτος λάφυρο της εκάστοτε εξουσίας σε ένα Κράτος που υπηρετεί τον πολίτη και το δημόσιο συμφέρον», είπε.

«Στόχος είναι μια Δημόσια Διοίκηση που θα λειτουργεί με κανόνες, με σύγχρονα εργαλεία και ένα ανθρώπινο δυναμικό που θα στηρίζεται και θα αναβαθμίζεται συνεχώς και το Εθνικό Σχέδιο για τη Μεταρρύθμιση του Κράτους ονομάζεται «Αναστάσιος Πεπονής», προς τιμήν της προσφοράς του και της κληρονομιάς που άφησε στη χώρα και στο πλαίσιο αυτό:

Αναβαθμίζουμε το Ανθρώπινο Δυναμικό και εγγυόμαστε την αξιοκρατία.

Απλοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες.

Παρακολουθούμε και ελέγχουμε που και πως δαπανάται κάθε ευρώ.

Δημιουργούμε ένα νέο ΑΣΕΠ που θα επιλέγει όλο το προσωπικό του δημοσίου (μόνιμο, αορίστου – ορισμένου χρόνου, μετακλητοί και διοικητές), θα διενεργεί τη διαδικασία της κινητικότητας των υπαλλήλων, τις προαγωγές σε θέσεις ευθύνης, αλλά και την αξιολόγηση. Αξιολόγηση για όλους με αντικειμενικά κριτήρια και συνεχή επιμόρφωση.

Αξιοποιούμε περαιτέρω την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, η οποία αναλαμβάνει την συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση του ανθρωπίνου δυναμικού του Δημοσίου στη βάση της αξιολόγησης που πραγματοποιεί το νέο ΑΣΕΠ.

Αναβαθμίζουμε το Ανθρώπινο Δυναμικό του Δημοσίου. Η μονιμότητα προασπίζει τον δημόσιο λειτουργό να δρα με βάση το δημόσιο συμφέρον. Δεν προστατεύει τη διαφθορά -όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης- αλλά αντιθέτως εγγυάται τη θεσμική μνήμη, την πολύτιμη εμπειρία, την αμεροληψία και την ανεξαρτησία των αποφάσεων. Και σήμερα, με το ισχύον νομικό πλαίσιο ένας επίορκος δημόσιος υπάλληλος που καταδικάζεται αμετάκλητα, χάνει τη θέση του. Ατυχές λοιπόν το παράδειγμα σας κ. Μητσοτάκη για την πλατεία Κλαυθμώνος. Πλατεία Κλαυθμώνος δεν υπάρχει ούτε στο Παρίσι, ούτε στο Βερολίνο, αλλά υπάρχει συνταγματική πρόνοια για μονιμότητα όπως σε όλα τα προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη.

Επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο

Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό για τους δημοσίους υπαλλήλους, όχι μόνο γιατί είναι δίκαιο εισοδηματικά, αλλά γιατί αποτελεί και ένα ισχυρό κίνητρο για την προσέλκυση ικανού στελεχιακού δυναμικού στη δημόσια διοίκηση.

Μειώνουμε τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, με στόχο τη δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού σχήματος. Συγχωνεύουμε τα υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να αποκτήσει η διοίκηση του κράτους ένα ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων.

Ψηφιοποιούμε πλήρως όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες σε κάθε επίπεδο, στο τρίπτυχο: καταγραφή, απλοποίηση και ενοποίηση, ώστε να μην δημιουργούμε ψηφιακές βιτρίνες γραφειοκρατίας. Εξασφαλίζουμε τη διαλειτουργικότητα όλων των πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου.

Αναβαθμίζουμε τα ΚΕΠ σε υπηρεσία μιας στάσης/one-stop-shop όλων των υπηρεσιών του κράτους. Τα ενοποιούμε με το “Βοήθεια στο Σπίτι” για να εξυπηρετείται ακόμα και ο πιο ηλικιωμένος πολίτης στο πιο απομακρυσμένο μέρος της χώρας.

Ιδρύουμε Εποπτική Αρχή για την Τεχνητή Νοημοσύνη, γιατί χωρίς κανόνες, μπορεί να μετατραπεί από εργαλείο προόδου σε μηχανισμό ελέγχου.

Διαύγεια και Διαφάνεια παντού

Διαύγεια και διαφάνεια παντού. Δημιουργία της Νέας Διαύγειας, μιας ενιαίας πλατφόρμας, όπου θα αναρτώνται υποχρεωτικά όλες οι αποφάσεις της διοίκησης και θα συλλέγονται δεδομένα με στόχο την πληροφόρηση για τις εισροές- εκροές του δημοσίου χρήματος και την πορεία των διοικητικών διαδικασιών.

Υιοθετούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο με περαιτέρω αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ανάδειξη παρατυπιών και διασπάθισης δημοσίου χρήματος.

Προχωράμε σε πλήρη αποσαφήνιση του ρόλου των τριών επιπέδων διοίκησης. Ενισχύουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση με πιλοτική απόδοση του ΕΝΦΙΑ στους δήμους.

Νομοθετούμε άμεσα τη δημιουργία από την τοπική αυτοδιοίκηση γραφείου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για όλα τα σύγχρονα προβλήματα του Αγρότη

Αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης

Παράλληλα, είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε τολμηρές προτάσεις, ώστε να επανέλθει η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς:

Αλλάζουμε τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, ώστε να πάψει να αποτελεί μονοκομματική επιλογή.

Εγγυόμαστε τη θεσμική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών. Καθιερώνουμε την απαγόρευση ανάληψης δημόσιων αξιωμάτων για 4 χρόνια μετά την αφυπηρέτηση τους.

Πλήρης ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης με τη Δικαστική Διαύγεια, ώστε να τερματίσουμε τον φαύλο κύκλο της αφόρητης καθυστέρησης στην απονομή της που ισοδυναμεί με αρνησιδικία.

Τροποποιούμε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών για να τελειώσει το καθεστώς ασυλίας και ατιμωρησίας. Το περιβόητο άρθρο 86 που από τη μία η Νέα Δημοκρατία διατείνεται ότι θα αλλάξει, αλλά από την άλλη το χρησιμοποίησε στην τραγωδία των Τεμπών και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να διερευνήσει τις ευθύνες Καραμανλή, Αυγενάκη και Βορίδη.

Βάζουμε τέλος στη λεηλασία του δημόσιου χρήματος. Με πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις επί του συνόλου των πιστώσεων και του ανώτατου ποσού, εξαιρώντας τους πολύ μικρούς δήμους.

Παρεμβαίνουμε αποφασιστικά σε «σκοτεινές» διαδρομές του πολιτικού χρήματος. Δημιουργούμε θεσμικό πλαίσιο που αποτρέπει την έμμεση χρηματοδότηση κομμάτων. Να τελειώνουμε με παρασκηνιακές χρηματοδοτήσεις, όπως αυτή της «Ομάδας Αλήθειας».

«Αλήθεια σε ένα τέτοιο κράτος διαφάνειας σε κάθε επίπεδο της διοίκησης, θα βλέπαμε ποτέ φαινόμενα, όπως το καθετοποιημένο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Ας δούμε πώς θα έπρεπε να λειτουργεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το σχέδιο μας: Η διαδρομή από την απόφαση του Οργανισμού έως την καταβολή της ενίσχυσης στον αγρότη θα συνοδεύεται από ένα ενιαίο λογισμικό που θα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο κάθε στάδιο», είπε ο κ. Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι «κάθε ενίσχυση θα ακολουθεί μια διαφανή διαδρομή, με συγκεκριμένους και ελεγχόμενους σταθμούς:

Υποβολή αίτησης από τον παραγωγό στα ΚΕΠ και στο Ειδικό Γραφείο Συμβουλευτικής Αγροτών

Ταυτοποίηση και επιβεβαίωση δικαιολογητικών ψηφιακά

Γεωχωρικός έλεγχος του αγροτεμαχίου και διασταύρωση στοιχείων με Εθνικό Κτηματολόγιο και Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης

Έγκριση και εκταμίευση πληρωμής με ψηφιακό «σκανάρισμα» του δικαιούχου από την ΑΑΔΕ

Δήλωση παραστατικών πώλησης και τελική αξιολόγηση

Παράλληλα, θα διεξάγονται προληπτικοί έλεγχοι στο λογισμικό του Οργανισμού από το Σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ το σύστημα αυτοματοποιημένων ροών θα ύψωνε κόκκινες σημαίες κάθε φορά που ένας έλεγχος ακυρωνόταν και αναβαλλόταν συνεχόμενα, προκαλώντας την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

«Σύμμαχός μας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανάπτυξη και παραγωγή πλούτου, χωρίς αυτές δεν υπάρχει. Απέναντι στην κυβερνητική λογική «το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό», εμείς δείχνουμε έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε, θα κάνει τα πάντα για να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δίνουν πνοή και θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία:

Με 120 δόσεις για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων.

Με ακατάσχετο αναλογικό τροφοδότη λογαριασμό, ώστε να μπορεί μια επιχείρηση να καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες και υποχρεώσεις της.

Με μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης επιχειρήσεων και «δεύτερη ευκαιρία» για επανεκκίνηση της δραστηριότητας, με αποκλεισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Με αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους.

Δημιουργία ειδικών καναλιών χρηματοδότησης.

Παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος

Με άμεση επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του ν.3869/2010 με πρόβλεψη για διαγραφή οφειλών με περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια .

Με παρέμβαση στα δάνεια με ελβετικό φράγκο με ανάληψη της επιβάρυνσης από την αλλαγή της ισοτιμίας κατά 2/3 από τον πιστωτή και κατά 1/3 από τον οφειλέτη

Με θέσπιση καθολικής υποχρεωτικότητας υποβολής πρότασης ρύθμισης από τον πιστωτή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ανεξάρτητα από άλλες προϋποθέσεις .

Με πρόβλεψη αυστηρών ποινών σε funds και servicers που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και δεν απαντούν στα αιτήματα των δανειοληπτών.

Η αγορά δανείων θα σταματήσει να είναι ξέφραγο αμπέλι στις ορέξεις των servicers.

Για το δημογραφικό

«Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα θέσει σε πλήρη εφαρμογή το στεγαστικό μας πρόγραμμα από την πρώτη μέρα, αξιοποιώντας τη δημόσια περιουσία, αλλά και τα υπόλοιπα εργαλεία που έχουμε προτείνει» είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Δημιουργούμε περισσότερους ολοήμερους βρεφονηπιακούς σταθμούς από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Δεσμευόμαστε για πρόγραμμα δωρεάν συντήρησης γενετικού υλικού και περιφερειακά κέντρα γονιμότητας .

Μηδενίζουμε τον ΦΠΑ σε βασικά βρεφικά είδη και αγαθά, όπως είναι η σκόνη γάλακτος και οι πάνες.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες ειδικά: O υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ θα εξαιρεί τα ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα που είναι αναγκαία για την αξιοπρεπή διαβίωση των οικογενειών με παιδιά. Γι’ αυτό θεσμοθετούμε μείωση 75% για τα πρώτα 100 τ.μ. στις οικογένειες αυτές.

Φορολογούμε με ειδικό καθεστώς τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας και των τραπεζών, ώστε τα αντίστοιχα υπερέσοδα να πηγαίνουν σε ειδικό Ταμείο για το Δημογραφικό.

Νέο αναπτυξιακό μοντέλο

Ο νέος αναπτυξιακός χάρτης περιλαμβάνει, όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ:

Ενοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων υπό το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Αναπτυξιακός Νόμος)

Δημιουργία Ομίλου της Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Ταμείου Εθνικού Πλούτου, στο οποίο ενσωματώνεται το λεγόμενο “Υπερταμείο”, ως ανεξάρτητου θεσμού με ενιαία διοίκηση.

Επενδύουμε στο made in Greece με φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις στην περιφέρεια και διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα, μεταποίησης και τουρισμού.

Είμαστε αποφασισμένοι ως κυβέρνηση στην εφαρμογή 12 σχεδίων, με εξειδικευμένο σχεδιασμό ανά περιφέρεια και ενότητα. Η εφαρμογή των σχεδίων αυτών θα λαμβάνει υπόψη τις αρχές τις νησιωτικότητας και της ορεινότητας

Προτείνουμε το πάγωμα της Golden Visa, αλλά κάνουμε κ ένα βήμα παραπάνω: Αυστηροποιούμε το πλαίσιο ελέγχου αγοραπωλησιών ακινήτων στην Παραμεθόριο και για τους Ευρωπαίους επενδυτές. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Η Ελλάδα δεν πωλείται! Δεν θα γίνουμε νοικάρηδες των ξένων στον τόπο μας!

Σχεδιάζουμε μια Ελλάδα με ενεργειακή ασφάλεια. Η κυβέρνηση ναρκοθέτησε το ενεργειακό μέλλον της χώρας, προχώρησε σε μια βεβιασμένη και χωρίς σχέδιο απολιγνιτοποίηση, με δραματικές επιπτώσεις που εικονοποιούνται στην οικονομική και δημογραφική κατάρρευση της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης. Προκάλεσε τρία μεγάλα δομικά προβλήματα:

∙ Πανάκριβο ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, πολύ ακριβότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο με βάση την αγοραστική δύναμη

∙ Παράγονται μεγάλες ποσότητες φθηνής πράσινης ενέργειας, η οποία χάνεται λόγω έλλειψης αποθήκευσης και διασυνδέσεων.

∙ Η αγορά λειτουργεί με ολιγοπωλιακές πρακτικές.

+

Μείωση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

«Την ίδια ώρα, που τα golden boys της ΔΕΗ πίνουν στην υγεία του ελληνικού λαού, η εγκατάλειψη του δικτύου είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Οι ασυντήρητες κολώνες ρεύματος είναι υπεύθυνες κάθε χρόνο για πολλές πυρκαγιές. Η ρευματοκολοπή ανέρχεται σε 400 εκατομμύρια ευρώ! Με το ΠΑΣΟΚ, το πάρτι αυτό θα σταματήσει. Το Δημόσιο εξακολουθεί να διαθέτει ένα σημαντικό ποσοστό (35,3%) στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η ΔΕΗ πρέπει να επικεντρωθεί στην παροχή φθηνού ρεύματος, μειώνοντας το κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Εμείς προτείνουμε:

Για τη βιομηχανία: Έχουμε το Ιταλικό Παράδειγμα, που προσφέρει ένα επιτυχημένο πρότυπο στήριξης της βιομηχανίας και έχει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορούμε να το προσαρμόσουμε στα δικά μας δεδομένα. Οι βιομηχανίες εξασφαλίζουν σταθερή και χαμηλή τιμή ρεύματος για το 25% της κατανάλωσής τους, για τρία χρόνια και ως αντάλλαγμα, δεσμεύονται να επενδύσουν στο δίκτυο αποθήκευσης.

Για τους καταναλωτές: Την άμεση μεταφορά εκατομμυρίων νοικοκυριών από τα ακριβά πράσινα κυμαινόμενα τιμολόγια σε φθηνότερα σταθερού τύπου τιμολόγια

Την επιτάχυνση της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών και εφαρμογή δυναμικών τιμολογίων με διαφάνεια στους όρους συμβολαίων.

Δίνουμε πρόσβαση κατά προτεραιότητα στον ηλεκτρικό χώρο σε Δήμους και Περιφέρειες για ενεργειακές κοινότητες ώστε να μειώσουν τα ενεργειακά τους κόστη» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Για τον πρωτογενή τομέα

«Οι νέοι εγκαταλείπουν μαζικά το αγροτικό επάγγελμα. Οι αιτήσεις Νέων Αγροτών μειώθηκαν από 17.488 το 2021 σε μόλις 6.446 το 2025. Πολλοί δε από αυτούς εγκαταλείπουν σύντομα, γιατί δεν υπάρχει ουσιαστική στήριξη και υποδομές. Τα προγράμματα νέων αγροτών πρέπει να έχουν μεγαλύτερα οικονομικά κίνητρα αλλά και συγχρόνως μεγαλύτερες χρονικές δεσμεύσεις ώστε όσοι κάνουν το βήμα να παραμένουν στην παραγωγή και την ύπαιθρο», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συνέχισε:

Αντιμετωπίζουμε τη μάστιγα των ελληνοποιήσεων. Με άμεση στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών και αυστηρούς ελέγχους, ώστε να προστατευτούν τα ποιοτικά μας προϊόντα, η φέτα, οι εξαγωγές μας.

Kαταθέσαμε έγκαιρα στη Βουλή ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας της αγροτικής γης και των συνεταιρισμών από τα Funds.

Eκσυγχρονίζουμε τον ΕΛΓΑ ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες κλιματολογικές συνθήκες και στις ανάγκες των παραγωγών.

Το τεράστιο ζήτημα της έλλειψης εργατών γης παραμένει. Χρειαζόμαστε μια μεταναστευτική πολιτική που θα επικεντρώνεται στο τρίπτυχο: έλεγχος-μαθητεία-ένταξη.

Μετά την κρίση ενέργειας εμφανίζεται μπροστά μας δυναμικά και η κρίση των υδάτινων πόρων, ανέφερε.

Γι΄αυτό χρειάζεται:

Κατασκευή μικρών φραγμάτων για εξοικονόμηση νερού και αντιπλημμυρική προστασία.

Έργα στα φράγματα για αποταμίευση ενέργειας και εξοικονόμηση νερού.

Τιμαριθμική προσαρμογή της φορολογικής κλίμακας – μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά

Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για ένα πιο δίκαιο και αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα βασίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

Α) Σταθερό φορολογικό σύστημα

Ξεκινάμε από τα αυτονόητα. Το φορολογικό σύστημα οφείλει να είναι σταθερό και προβλέψιμο.

Με καθιέρωση συμβάσεων φορολογικής σταθερότητας για στρατηγικές επενδύσεις.

Β) Δεν αρκούν οι αλλαγές στα φορολογικά κλιμάκια. Χρειάζεται και τιμαριθμική προσαρμογή της κλίμακας για να αποφύγουμε κρυφές αυξήσεις φόρου λόγω πληθωρισμού, με σταδιακή εφαρμογή της όπως στην Πορτογαλία και πλήρη τιμαριθμοποίηση σε βάθος τετραετίας.

Γ) Μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Με μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων και αυστηρούς ελέγχους, η μείωση θα περάσει στον καταναλωτή. Η ΕΕ που το έχει προβλέψει με οδηγία, δεν ξέρει; και ξέρετε εσείς; Ας είστε ειλικρινείς εσείς της Νέας Δημοκρατίας: Ούτε θέλετε, ούτε μπορείτε να το κάνετε γιατί είστε οι τροχονόμοι της ακρίβειας.

Δ) Πέρυσι, από αυτό εδώ το βήμα, μίλησα για την ανάγκη γενναίας μείωσης του ΕΝΦΙΑ σε ορεινές, μειονεκτικές και παραμεθόριες περιοχές. Φέτος, το εξήγγειλε ο πρωθυπουργός. Ευπρόσδεκτο και αυτό, έστω και καθυστερημένα.

«Θέλουμε αγορά με κανόνες, όχι με ολιγοπώλια. Βάζουμε φραγμό στα τέσσερα μεγάλα ολιγοπώλια, όπως τα εντοπίζει η Τράπεζα της Ελλάδας. Τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, υγεία. Ολιγοπώλια που επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης γιγαντώθηκαν. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εξακολουθεί να υπερβαίνει κατά 50% τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο απλός πολίτης αισθάνεται απροστάτευτος απέναντι στην ασυδοσία της αγοράς. Εμείς απαντάμε με νομοθετικές πρωτοβουλίες που χτυπάνε ισχυρά συμφέροντα.

Για τις τράπεζες καταθέσαμε τροπολογία για έκτακτη εισφορά στα υπερκέρδη τους, αλλά η κυβέρνηση τις χάιδεψε, ζητώντας μια «εθελοντική» εισφορά… Το ίδιο πράξαμε για τις τραπεζικές χρεώσεις και τα funds. Πριν από λίγες μέρες καταθέσαμε τροπολογία για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των ασθενών στον χώρο της ιδιωτικής υγείας. Δέσμευσή μας είναι η Θέσπιση Ενιαίας Αρχής Καταναλωτών και η ισχυροποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με νέους πόρους και τεχνολογικά μέσα. Έτσι θα μπει τέλος στην ασυδοσία των ολιγοπωλίων», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ισχυρό κοινωνικό κράτος – επαναφορά της ΕΓΣΣΕ – Νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χμηλοσυνταξιούχους

«Ο πρωθυπουργός από την 89η ΔΕΘ δεν είπε τίποτα για τον κόσμο της εργασίας, αντιθέτως επιφύλαξε για αυτόν την εργασία των 6 ημερών και των 13 ωρών. Εμείς προτείνουμε ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Με επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους.

Με επέκταση και καθολική ισχύ των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων.

Με επαναφορά της μετενέργειας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Με παροχή φορολογικών και ασφαλιστικών κινήτρων σε επιχειρήσεις που θα καταρτίζουν επιχειρησιακές συμβάσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν θεσμικά δικαιώματα για τους εργαζόμενους, π.χ. παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά τους.

Για τους απόμαχους της εργασίας, έχουμε δεσμευτεί για νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους.

Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης με σταδιακή της μείωση.

Ενίσχυση της ανταποδοτικότητας των συντάξεων με σταδιακή αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης, ώστε να δοθεί επιπλέον κίνητρο για ασφάλιση. Οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν ότι τα λεφτά που πληρώνουν πιάνουν τόπο.

Επαναπροσδιορισμός των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης σε γονείς με παιδιά με αναπηρία.

-Παρέμβαση στις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας επουλώνοντας τις πληγές του νόμου Κατρούγκαλου.

«Υποκρισία του κ. Μητσοτάκη για το Εθνικό Απολυτήριο»

«Την ώρα που τα σχολεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο και η δημόσια Παιδεία απαξιώνεται αυτή η κυβέρνηση έχει ως απόλυτη προτεραιότητά της να μετατρέψει κολλέγια τρίτης και τέταρτης διαλογής σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και τώρα μας ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα πάρει -λέει- πρωτοβουλία εθνικού διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Μα πόση υποκρισία !!! Η πρωτοβουλία ανήκει στην παράταξή μας, καθώς τόσο ο ίδιος είχα αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα στη Βουλή αλλά και στις αρχές Ιουλίου η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ πέτυχε τη σύγκληση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων όπου συμφωνήθηκε διακομματικά η έναρξη του Εθνικού Διαλόγου», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Το ΠΑΣΟΚ δίνει βάρος σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Το ολοήμερο σχολείο πρέπει να μετατραπεί σε ένα πλήρες και οργανωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Οι συνθήκες εντεινόμενης βίας δεν αντιμετωπίζονται με ψυχολόγους που αναλαμβάνουν 5 και 6 σχολεία. Σχολικός ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός σε κάθε σχολείο.

Στήριξη δημόσιων και περιφερειακών πανεπιστημίων με πόρους και υποδομές.

Αναβάθμιση τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ώστε να συνδέεται με την αγορά εργασίας.

Ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής με μόνιμο προσωπικό, καλύτερες υποδομές, και επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

Αύξηση του αριθμού των Ειδικών Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Ίδρυση ΚΔΑΠ για νέους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε συνεργασία με τους δήμους και τις περιφέρειες.

Ιδιαίτερη μέριμνα και ενίσχυση των οικογενειών που τα παιδιά τους χρειάζονται θεραπείες που δεν υποστηρίζει το δημόσιο σχολείο.

Αποκατάσταση της καθολικής δωρεάν πρόσβασης στο ΕΣΥ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας αντάξιο των αναγκών του λαού μας και είπε: «Θα αποκαταστήσουμε την Καθολική Δωρεάν Πρόσβαση στο ΕΣΥ»

Το σχέδιο μας για την αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας διαρθρώνεται σε 7 άξονες:

Ισχυρή Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε όλη τη χώρα. Ανασχεδιασμός του ρόλου του προσωπικού γιατρού. Πραγματικά αξιοκρατική επιλογή διοικήσεων των δομών του ΕΣΥ με λογοδοσία και αξιολόγηση, όχι κομματικές τοποθετήσεις. Πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΣΥ: να αρχίσει επιτέλους να λειτουργεί ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, πλήρης εφαρμογή της τηλεϊατρικής. Ανάπτυξη της μακροχρόνιας φροντίδας υγείας. Ο ΕΟΠΥΥ αναβαθμίζεται σε στρατηγικό αγοραστή υπηρεσιών με διαφανή τιμολόγηση και αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που πληρώνουν οι ασφαλισμένοι. Σταδιακή αύξηση της Δημόσιας Χρηματοδότησης της Υγείας ώστε να φτάσουμε τον μέσο όρο της Ε.Ε .

Κοινωνική προστασία για όλους

Για τα ‘Ατομα με Αναπηρία οι προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ είναι να θεσμοθετήσει:

Μόνιμο μηχανισμό ετήσιας αναπροσαρμογής των αναπηρικών επιδομάτων,

Καθολική εφαρμογή του Προσωπικού Βοηθού.

«Καμιά συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα»

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ασκεί “φοβική” εξωτερική πολιτική και υπογράμμισε: «Δεν πρόκειται ποτέ να δεχτούμε τη γκρίζα εικόνα μιας χώρας που εκτίθεται διεθνώς από τα σκάνδαλα και στιγματίζεται από αναξιοπιστία. Γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν, είναι και θα είναι κίνημα γνήσια πατριωτικό. Γιατί το ΠΑΣΟΚ υπηρέτησε και θα υπηρετεί διαχρονικά το εθνικό συμφέρον με ρεαλισμό, σχέδιο και προνοητικότητα.

Απέναντι στην επιλογή του κ. Μητσοτάκη να ταυτίζει τη χώρα με την πολιτική Νετανιάχου, απομονώνοντας την Ελλάδα διεθνώς. Για εμάς στρατηγική σχέση δεν σημαίνει συνενοχή. Η Ελλάδα οφείλει να εργαστεί για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, την αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους, για την ειρήνη και τη σταθερότητα, απέναντι στην τρομοκρατία και τον εθνικισμό.»

«Ο διάλογος με την Τουρκία πρέπει να γίνεται χωρίς αυταπάτες, στη βάση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και μόνο. Η ΕΕ όχι μόνο δεν μπορεί να δείχνει ανοχή στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να δεχτεί και να δεχτούμε να “φιγουράρει” ο κ. Ερντογάν ως ισότιμος εταίρος της Ε.Ε στην αμυντική αρχιτεκτονική της. Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρη: Καμία συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αμυνα», πρόσθεσε.

«Να γίνει η Θεσσαλονίκη υπόδειγμα καινοτομίας, πολιτισμού και πράσινης, μητροπολιτικής ανάπτυξης»

Σχετικά με τα θέματα της Θεσσαλονίκης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι “έδωσε για ακόμα μία φορά κενές υποσχέσεις” και σημείωσε: «Για το ΠΑΣΟΚ, η πόλη μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα καινοτομίας, πολιτισμού και πράσινης, μητροπολιτικής ανάπτυξης, μέσα από μια ολοκληρωμένη, ισόρροπη στρατηγική.

Στη δυτική Θεσσαλονίκη, χρειάζεται αλλαγή παραδείγματος. Για εμάς η ποιότητα ζωής είναι αδιαπραγμάτευτη. Απαιτείται άμεσα η διασύνδεση με τον υπόλοιπο αστικό ιστό, η αξιοποίηση της ακαδημαϊκής γνώσης και η ολοκλήρωση των μεγάλων έργων, όπως η απελευθέρωση χώρων, η σύνδεση του λιμανιού, το κέντρο logistic. Είμαστε αποφασισμένοι να καταστήσουμε το Δυτικό ορίζοντα, πύλη αειφόρου παραγωγής, κόμβο εμπορίου, εστία έρευνας, πολιτισμού και αθλητισμού.

Στα ανατολικά, χρειάζονται ξεκάθαροι κανόνες, ώστε να συμβαδίζει η οικιστική και οικονομική ανάπτυξη με τη βιωσιμότητα. Να υπερισχύσει επιτέλους ο πολίτης απέναντι στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Το Μητροπολιτικό Πλέγμα που προτείνουμε, αγκαλιάζει την ανάπλαση του Ενιαίου Παραλιακού Μετώπου, γιατί η παράκτια ζώνη είναι το νήμα που ενώνει την πόλη.

Μια πόλη που στην καρδιά της αποζητά ένα πνεύμονα πρασίνου, ένα μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο. Με σύγχρονη εκθεσιακή και συνεδριακή δραστηριότητα. Με ήπιο κτηριακό αποτύπωμα. Και μία ΔΕΘ που να ανήκει στην πόλη».

Εκλογές για την πολιτική αλλαγή

Ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε την διεξαγωγή εκλογών για να γίνει πραγματικότητα η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος και υποστήριξε πως μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να την εγγυηθεί. Τόνισε ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ δεν καταρτίστηκε από επικοινωνιολόγους, αλλά από τα θεματικά συνέδρια του κόμματος, από τα στελέχη και τους ειδικούς.

«Είμαστε έτοιμοι με το πρόγραμμα μας ως η μόνη συγκροτημένη κυβερνητική πρόταση για τους πολλούς και όχι για τους λίγους που πριμοδοτεί η σημερινή κυβέρνηση. Είμαστε έτοιμοι να αποτρέψουμε αυτή την πρωτοφανή μεταφορά πλούτου στους λίγους και ισχυρούς και να αντιμετωπίσουμε τις επιθέσεις στο κράτος δικαίου. Δεν έχω ούτε χορηγούς, ούτε δεσμεύσεις. Εχω τη δύναμη και τη θέληση να συγκρουστώ με όλα τα συμφέροντα, με ότι εμποδίζει την Ελλάδα να γίνει μια δίκαιη κοινωνία. Η πολιτική αλλαγή είναι ο στόχος μας και το μόνο κόμμα που μπορεί να την φέρει είναι το ΠΑΣΟΚ» κατέληξε.