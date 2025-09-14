Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ

«Η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ, γιατί εμείς έχουμε το πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που δεν έφτιαξαν επικοινωνιολόγοι, ούτε εταιρείες συμβούλων» απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς εάν το κόμμα του είναι έτοιμο για το ενδεχόμενο εκλογών, στη συνέντευξη Τύπου για την 89η ΔΕΘ στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη.

«Για εμάς η πολιτική αλλαγή περνάει από το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία, που φθίνουν», είπε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συμπλήρωσε πως «κάθε πολίτης καταλαβαίνει ότι το κόστος στη στέγαση είναι απαγορευτικό για χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Σε όλες αυτές τις προκλήσεις απαντήσαμε στοχευμένα».

Σε ερώτηση εάν το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστεί με τη ΝΔ ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε πως «η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από την ήττα της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής, μέσα από την ήττα της ΝΔ. Νίκη του ΠΑΣΟΚ και ήττα της ΝΔ σημαίνει αλλαγή σελίδας για τον τόπο», εξηγώντας γιατί πρέπει να πάει η ΝΔ στην αντιπολίτευση.

Ο κ. Ανδρουλάκης απαντώντας για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μια εβδομάδα πριν από τον πρωθυπουργό είπε πως «η αγορά δεν λειτουργεί», πως «η κυβέρνηση είναι τροχονόμος των ολιγοπωλίων» και συμπλήρωσε πως το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ προτείνει «κανόνες και έλεγχο». «Ήρθαμε εδώ, στη ΔΕΘ, με μεγάλη προσοχή για τα δημοσιονομικά της χώρας και με άλλο όραμα για την ανάπτυξη που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που υλοποιείται σήμερα στον τόπο», σημείωσε.

