Σε κλίμα συγκίνησης το μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά – Δείτε φωτογραφίες

Σήμερα Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου τελείται το 40ήμερο μνημόσυνο για την Λένα Σαμαρά. Η κόρη του Αντώνη Σαμαρά πέθανε σε ηλικία 34 ετών στις 7 Αυγούστου.

Συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν από τις 12:45 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, για να τιμήσουν τη μνήμη της κόρης του πρώην πρωθυπουργού. Παρόντες μεταξύ άλλων είναι ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Υπενθυμίζεται ότι η Λένα Σαμαρά, είχε νιώσει αδιαθεσία, μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό», όπου υπέστη επιληπτική κρίση και ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και τους φίλους της.

Δείτε φωτογραφίες από το μνημόσυνο: