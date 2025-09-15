Davis Cup: Ήττα για την Ελλάδα στο διπλό και προβάδισμα με 2-1 της Βραζιλίας

Davis Cup: Ήττα για την Ελλάδα στο διπλό και προβάδισμα με 2-1 της Βραζιλίας
Προσπάθησαν οι Αριστοτέλης Θάνος και Πέτρος Τσιτσιπάς απέναντι στους πολύ έμπειρους τενίστες του διπλού, Μαρσέλο Μέλο και Ραφαέλ Μάτος, αλλά δεν τα κατάφεραν. Οι Βραζιλιάνοι επικράτησαν με 6-2, 6-4, ξαναδίνοντας και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα τους με 2-1, ενώ πλέον, απέχουν μία νίκη από την άνοδο στο Davis Cup.

Davis Cup: Ελληνική ισοφάριση με την υπογραφή του Στέφανου Τσιτσιπά

Στο πρώτο σετ οι Βραζιλιάνοι παραχώρησαν μόλις 6 πόντους πίσω από το σερβίς τους, με τους Έλληνες να μην απειλούν με break. Από την πλευρά τους κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες τους για να σπάσουν το σερβίς των Θάνου και Τσιτσιπά, φτάνοντας στην κατάκτηση του σετ.

Το ελληνικό δίδυμο έκανε έφτασε στο πρώτο hold του αγώνα, κάνοντας το 1-0. Ακολούθησαν 5 σερί games από τους Βραζιλιάνους (5-1), οι οποίοι λίγο αργότερα με 6-2 πήραν προβάδισμα με 1-0.

Το 2ο σκέλος ξεκίνησε με τα δύο ζευγάρια να κάνουν από δύο εύκολα holds (2-2), με τους Μάτος και Μέλο να βρίσκουν break στο 5ο game (3-2), το οποίο και αξιοποίησαν κάνοντας το 4-2, ενώ στη συνέχεια με νέο break (5-2) και hold σφράγισαν τη νίκη.

