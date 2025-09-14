Ρόδος: «Αφορούσε μόνο προσωπική χρήση» λέει ο δικηγόρος της influencer με την ροζ κοκαΐνη – Απολογείται αύριο

Την πόρτα του ανακριτή περνά αύριο (15/09) το μεσημέρι μία γνωστή influencer από τη Ρόδο, η οποία συνελήφθη για διακίνηση «ροζ κοκαΐνης».

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από μήνυση για υπεξαίρεση αυτοκινήτου. Από τις φωτογραφίσεις και «καυτές» πόζες… η ίδια κατέληξε στα κρατητήρια. Η αντίστροφη μέτρηση για την 28χρονη influencer άρχισε το πρωί της περασμένης Πέμπτης.

Αφορμή στάθηκε ένα αυτοκίνητο που είχε μισθώσει η μητέρα της και οδηγούσε η ίδια, για το οποίο όμως δεν είχε πληρωθεί μίσθωμα. Η εταιρεία το αναζητούσε και το GPS έδωσε το στίγμα.

Σύμφωνα με το Star, υπάλληλος εταιρείας ανέφερε: «Στις 29 Αυγούστου η εταιρεία κατέθεσε μήνυση κατά της γυναίκας που μίσθωσε το αυτοκίνητο για υπεξαίρεση. Το όχημα είχε GPS και το πρωί της Πέμπτης έδωσε στίγμα ότι ήταν σταθμευμένο σε συγκεκριμένη οδό στη Ρόδο. Μόλις ήρθαν οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, τους έδωσα το αντικλείδι και στην έρευνα που έκαναν βρήκαν τα ναρκωτικά». 

Οι αρχές εντόπισαν: 

  • Δύο αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες με κοκαΐνη 9,27 γραμμαρίων
  • 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές
  • 100 ευρώ
  • Την άδεια οδήγησης της influencer

Η κατάθεση της μητέρας της influencer

Η πρώτη που έδωσε εξηγήσεις στις αρχές ήταν η μητέρα της. «Το αυτοκίνητο έχει μισθωθεί στο όνομά μου. Η κόρη μου είχε δηλωθεί ως οδηγός και είχε την αποκλειστική χρήση του οχήματος. Αγνοώ τα ναρκωτικά που βρέθηκαν μέσα σε αυτό», είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Star.

Η μητέρα της μπορεί να αγνοούσε τα ναρκωτικά, όχι όμως και η κόρη της, στην οποία οι αρχές πέρασαν χειροπέδες με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών.

«Σαφώς αφορούσε μόνο την προσωπική της χρήση. Είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται σκληρά. Και η ίδια να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να απεξαρτηθεί», τονίζει ο Στέλιος Αεξανδρής, δικηγόρος της influencer.

Η influencer ισχυρίζεται επιπλέον ότι άφησε την κοκαΐνη στο αυτοκίνητο, καθώς δεν ήθελε να την πάρει στο σπίτι της και να τη δουν οι συγγενείς της.

 

