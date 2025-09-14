Davis Cup: Ελληνική ισοφάριση με την υπογραφή του Στέφανου Τσιτσιπά

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έκανε αυτό που έπρεπε απέναντι στον Τιάγκο Γουίλντ και η Ελλάδα κατάφερε να ισοφαρίσει τη σειρά με τη Βραζιλία σε 1-1, για το World Group 1 του Davis Cup, που φιλοξενείται στο ανακαινισμένο κορτ του ΟΑΚΑ.

Παρά τις ανησυχίες για την κατάσταση της φυσικής του κατάστασης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε άνετα του 25χρονου Βραζιλιάνου (Νο. 146) με 6‑2, 6‑1 σε μόλις 70 λεπτά, κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες της Ελλάδας, η οποία ισοφάρισε σε συνολικό σκορ 1-1. Η σειρά συνεχίζεται αύριο (14/9), ξεκινώντας με το διπλό, όπου ο Πέτρος Τσιτσιπάς μαζί με τον Στέφανο (ή με άλλο συμπαίκτη) θα αντιμετωπίσουν τους έμπειρους Ματσέλο Μέλο και Ραφαέλ Μάτος. Αξίζει να σημειωθεί η έντονη παρουσία του κοινού στις εξέδρες του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αντισφαίρισης, η οποία αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο στη δεύτερη μέρα.

22:14 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

