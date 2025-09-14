Έλον Μασκ: Παρέμβαση σε ακροδεξιά συγκέντρωση στο Λονδίνο – Ζήτησε διάλυση του κοινοβουλίου και αλλαγή κυβέρνησης

Ο Έλον Μασκ κάλεσε σε «διάλυση του κοινοβουλίου» και «αλλαγή κυβέρνησης» στο Ηνωμένο Βασίλειο, μιλώντας στο πλήθος που παρακολουθούσε τη συγκέντρωση στο Λονδίνο, η οποία διοργανώθηκε από τον ακροδεξιό ακτιβιστή Στίβεν Γιαξλεϊ-Λένον, γνωστό ως Τόμι Ρόμπινσον.

Ο ιδιοκτήτης του X (πρώην Twitter), ο οποίος συμμετείχε μέσω βιντεοκλήσης και μίλησε με τον Ρόμπινσον ενώ χιλιάδες παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν, επιτέθηκε επίσης στη «woke νοοτροπία» και είπε στο πλήθος ότι «έρχεται βία» και ότι «είτε θα πολεμήσετε πίσω, είτε θα πεθάνετε».

Μιλώντας στη συγκέντρωση, δήλωσε:

«Πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή κυβέρνησης στη Βρετανία. Δεν μπορούμε — δεν έχουμε άλλα τέσσερα χρόνια, ή όποτε είναι οι επόμενες εκλογές, είναι πολύ μακριά. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να υπάρξει διάλυση του κοινοβουλίου και να διεξαχθεί νέα ψηφοφορία.»

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μασκ εμπλέκεται στην πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει ξεκινήσει λεκτικό πόλεμο με τη βρετανική κυβέρνηση για το σκάνδαλο των κυκλωμάτων κακοποίησης ανηλίκων, ενώ έχει επίσης επικρίνει τον Νόμο για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (Online Safety Act), χαρακτηρίζοντας τη νομοθεσία απειλή για την ελευθερία του λόγου.

ELON MUSK: “What I see happening is a destruction of Britain. Initially a slow erosion, but a rapidly increasing erosion of Britain with massive uncontrolled migration. A failure by the government to protect innocent people, including children.” pic.twitter.com/q1ZZaO0Gts — Chief Nerd (@TheChiefNerd) September 13, 2025

«Αυτό είναι ένα μήνυμα προς το λογικό κέντρο, προς τους ανθρώπους που συνήθως δεν ασχολούνται με την πολιτική, που απλώς θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους. Εκείνοι δεν το θέλουν αυτό, είναι ήσυχοι, απλώς κάνουν τη δουλειά τους.»

«Το μήνυμά μου είναι προς αυτούς: αν αυτό συνεχιστεί, η βία θα φτάσει και σε εσάς. Δεν θα έχετε επιλογή. Βρίσκεστε σε μια θεμελιώδη κατάσταση. Είτε επιλέξετε τη βία είτε όχι, η βία έρχεται σε εσάς. Είτε θα αντισταθείτε είτε θα πεθάνετε – αυτή είναι η αλήθεια, κατά τη γνώμη μου.»

Ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας είπε επίσης στο πλήθος πως «η αριστερά είναι το κόμμα του φόνου», αναφερόμενος στον θάνατο του Τσάρλι Κερκ. Συγκεκριμένα δήλωσε:

«Υπάρχει τόση βία στην αριστερά, με τον φίλο μας Τσάρλι Κερκ να δολοφονείται εν ψυχρώ αυτή την εβδομάδα, και ανθρώπους της αριστεράς να το πανηγυρίζουν ανοιχτά. Η αριστερά είναι το κόμμα του φόνου και της επιδοκιμασίας του φόνου.»

Κατά την ομιλία του στη συγκέντρωση «Unite the Kingdom», ο Μασκ επέκρινε επίσης τη λεγόμενη «woke νοοτροπία», υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις προόδου θα πρέπει να βασίζονται στην αξιοκρατία και όχι σε «διακρίσεις βάσει φύλου, θρησκείας, φυλής ή οτιδήποτε άλλου».

Όπως είπε χαρακτηριστικά:

«Πολλά από αυτά που προωθεί η woke ιδεολογία είναι στην πραγματικότητα εξαιρετικά ρατσιστικά, εξαιρετικά σεξιστικά και συχνά αντιθρησκευτικά – αλλά μόνο αντιχριστιανικά. Γιατί μόνο αντιχριστιανικά; Αυτό είναι άδικο… Αυτό θα έπρεπε να μας απασχολεί. Ο ‘ιός της woke σκέψης’, όπως τον αποκαλώ, είναι ενάντια σε όλα αυτά.»

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν περισσότερα από 110.000 άτομα, καθιστώντας την μια από τις μεγαλύτερες εθνικιστικές πορείες των τελευταίων δεκαετιών. Την πορεία αντιμετώπισαν περίπου 5.000 αντιρατσιστές διαδηλωτές σε αντισυγκέντρωση.

Εκτός από τον Έλον Μασκ, στην εκδήλωση κλήθηκαν να μιλήσουν και άλλες αμφιλεγόμενες προσωπικότητες, όπως η Κέιτι Χόπκινς και ο Γάλλος ακροδεξιός πολιτικός Ερίκ Ζεμούρ.