Φρικτό τροχαίο στη Κεφαλονιά: «Το αυτοκίνητο ήταν κοντά στη θάλασσα, σφηνωμένο στα βράχια» – Θλίψη για τον θάνατο του 23χρονου ποδοσφαιριστή

Βυθισμένη στη θλίψη είναι η τοπική κοινότητα στη Σκάλα Κεφαλονιάς, έπειτα από τον θάνατο του 23χρονου Νίκου, ο οποίος με το αυτοκίνητό του, έπεσε σε γκρεμό και κατέληξε στη θάλασσα.

Ο 23χρονος, επιστρέφοντας σπίτι του μετά την δουλειά του, φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα. Το όχημα εντόπισε τελικά το μεσημέρι της Παρασκευής (12/09) ένας ψαράς που βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή και ειδοποίησε τις Αρχές.

Ο Δημήτρης Σολωμός, Πρόεδρος της εθελοντικής ομάδας εκτάκτων αναγκών Ελειού-Πρόννων περιέγραψε στο Star τις δραματικές στιγμές της διάσωσης. «Δύο αυτοκίνητα και έξι άτομα να βρούμε που βρίσκεται… Κάποιος είδε από σκάφος το αυτοκίνητο μέσα στη θάλασσα, μέσα στα βράχια. Το υψόμετρο από την άσφαλτο μέχρι κάτω τη θάλασσα είναι περίπου 300 μέτρα. Το αυτοκίνητο ήταν κοντά στη θάλασσα, σφηνωμένο στα βράχια. Το παιδί το παιδί ήταν στα 20 μέτρα πιο πάνω. Παιδί μάλαμα ήταν…».

Ο Νίκος, ήταν «το καλύτερο παιδί» όπως αναφέρουν οι φίλοι του, και είχε όλη τη ζωή μπροστά του. Σύμφωνα με το kefaloniapress.gr, ο 23χρονος είχε πάθος για τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο, και εργαζόταν από μικρή ηλικία. Η ποδοσφαιρική του πορεία ξεκίνησε στην ομάδα Άρσεναλ Κεφαλονιάς· το 2023 φόρεσε τη φανέλα του ΑΟΝΑ Αργυρούπολης στην Αθήνα, ενώ μόλις τον περασμένο Αύγουστο ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στον Α.Ο. Πρόννων.

Κατοικούσε στον Πόρο και εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης στη Σκάλα. Παρά την εξαντλητική δουλειά, ο Νίκος ήταν πάντα επαγγελματίας, αγαπητός στους πελάτες και στους συναδέλφους, η ψυχή της παρέας όπου κι αν βρισκόταν.

Το τελευταίο του βράδυ, σύμφωνα πάντα με το τοπικό μέσο, κύλησε όπως όλα τα προηγούμενα. Εργαζόταν μέχρι αργά το βράδυ, ολοκλήρωσε την βάρδιά του, και πήρε τον δρόμο της επιστροφής για το σπίτι του. Η οικογένειά του, άρχισα να τον αναζητά, και το μεσημέρι της Παρασκευής, ένας ψαράς ς εντόπισε το αυτοκίνητό του στο γκρεμό και ειδοποίησε τις Αρχές.

