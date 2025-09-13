Δράμα: Μητέρα μαθήτριας κατήγγειλε πως οδηγός λεωφορείου αποβίβασε παιδιά σε χωράφια – «Μαμά, είμαι στο πουθενά, δεν ξέρω πού είμαι»

Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε μία μητέρα μαθήτριας Γυμνασίου στη Δράμα, η οποία υποστηρίζει ότι ο οδηγός ΚΤΕΛ ανάγκασε την κόρη της και άλλους δύο μαθητές, να αποβιβαστούν εκτός στάσης και σε ακατοίκητη περιοχή, επειδή το λεωφορείο ήταν υπεράριθμο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (12/09), , κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Αγία Παρασκευή – Καλαμπάκι Δράμας. Τα τρία παιδιά, ηλικίας 12 ετών, επιβιβάστηκαν στο λεωφορείο, αλλά στέκονταν όρθια γιατί δεν υπήρχε θέση να καθίσουν. Ο οδηγός ΚΤΕΛ ξεκίνησε και λίγα λεπτά αργότερα, επειδή το όχημα ήταν υπεράριθμο, ανάγκασε –όπως υποστηρίζεται– τα τρία παιδιά να αποβιβαστούν εκτός στάσης, σε μη κατοικημένη περιοχή, μέσα στο μεσημέρι, σύμφωνα με το Star.

Τα παιδιά ξέσπασαν σε κλάματα, και καλούσαν τους γονείς τους για να ζητήσουν βοήθεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα παιδιά έχει σοβαρότατο πρόβλημα υγείας με επιληπτικές κρίσεις.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί η Εισαγγελία της πόλης αλλά και η αστυνομία, ενώ η μία οικογένεια έχει καταθέσει μήνυση.

Η μητέρα της μαθήτριας μίλησε στο Star και ανέφερε: «Χτυπάει το τηλέφωνό μου και ακούω το παιδί μου κλαμένο, σε κατάσταση πανικού, να λέει “μαμά, είμαι στο πουθενά, δεν ξέρω πού είμαι, ο οδηγός μας άφησε στο δρόμο. Από ό,τι μου λέει η κόρη μου, ήταν τρία παιδάκια που δεν είχαν κάθισμα, ήταν όρθια, και δεν έλεγξε πριν ξεκινήσει. Έλεγξε κατά τη διαδρομή, αφού έφυγε από το χωριό. Σταματάει το λεωφορείο και τους λέει να κατεβούν στα χωράφια».

Όταν τα παιδιά διαμαρτυρήθηκαν, ο οδηγός του ΚΤΕΛ, φέρεται πως τους είπε «δεν ακούτε τι σας λέω; Κατεβείτε κάτω», σύμφωνα με την μητέρα.