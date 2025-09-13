Άννα Βίσση: «Πλημμύρισε» το Καλλιμάρμαρο για την συναυλία της – Δείτε φωτογραφίες

Ιστορία ετοιμάζεται να γράψει για ακόμα μία φορά η Άννα Βίσση, με την αποψινή (13/9) συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο. Υπενθυμίζεται ότι η απόλυτη Ελληνίδα σταρ θα εμφανιστεί και αύριο στο Παναθηναϊκό Στάδιο, για να διασκεδάσει με τους χιλιάδες θαυμαστές της.

Η επιτυχημένη ερμηνεύτρια που έχει καταφέρει με το ταλέντο και τον χαρακτήρα της να λατρευτεί από το κοινό και να αποθεωθεί από τους συναδέλφους της, είχε δώσει και τον Οκτώβριο του 2024 μία μεγαλειώδη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, με πάνω από 60.000 θεατές.

Από το απόγευμα του Σαββάτου πλήθος κόσμου συρρέει στο Παναθηναϊκό Στάδιο, προκειμένου να απολαύσει την σπουδαία τραγουδίστρια.

Όπως μπορεί να δει κανείς και από τις φωτογραφίες, το κοινό έχει σχεδόν γεμίσει το αρχαίο ελληνικό στάδιο και περιμένει με ανυπομονησία να παρακολουθήσει την Άννα Βίσση.