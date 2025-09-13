Νετανιάχου: Η απομάκρυνση των ηγετών της Χαμάς από το Κατάρ εξαλείφει το βασικό εμπόδιο για την απελευθέρωση των ομήρων

Enikos Newsroom

διεθνή

ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε ανάρτησή του στο Χ υποστήριξε ότι η απομάκρυνση των ηγετών της Χαμάς που βρίσκονται στο Κατάρ θα εξάλειφε το βασικό εμπόδιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και θα άνοιγε τον δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Νετανιάχου: «Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, αυτός ο τόπος ανήκει σε εμάς» – Υπέγραψε σχέδιο επέκτασης εποικισμού στη Δυτική Όχθη

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού Mπενιαμίν Νετανιάχου

Υπενθυμίζεται ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν στην Ντόχα του Κατάρ, το απόγευμα της Τρίτης 9/9, ως αποτέλεσμα ισραηλινής επίθεσης στα κεντρικά γραφεία της Χαμάς, όπου ήταν συγκεντρωμένα πολλά ηγετικά στελέχη της παλαιστινιακής οργάνωσης, προκειμένου να συζητήσουν για την πρόταση των ΗΠΑ, να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα.

Το πρακτορείο Reuters, μετέδωσε πρώτο την είδηση, επικαλούμενο πληροφορίες δημοσιογράφου του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, σύμφωνα με τον οποίο έγινε επίθεση ισραηλινών σε ηγετικά στελέχη της Χαμάς. Στο στόχαστρο των ισραηλινών πυρών ήταν και ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας Χαλίλ Αλ Χάγια, ο οποίος επέζησε σύμφωνα με την ανακοίνωση της Χαμάς.

 

 

 

 

