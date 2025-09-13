Νετανιάχου: Η απομάκρυνση των ηγετών της Χαμάς από το Κατάρ εξαλείφει το βασικό εμπόδιο για την απελευθέρωση των ομήρων

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε ανάρτησή του στο Χ υποστήριξε ότι η απομάκρυνση των ηγετών της Χαμάς που βρίσκονται στο Κατάρ θα εξάλειφε το βασικό εμπόδιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και θα άνοιγε τον δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού Mπενιαμίν Νετανιάχου

The Hamas terrorists cheifs living in Qatar don’t care about the people in Gaza. They blocked all ceasefire attempts in order to endlessly drag out the war. Getting rid of them would rid the main obstacle to releasing all our hostages and ending the war. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 13, 2025

Υπενθυμίζεται ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν στην Ντόχα του Κατάρ, το απόγευμα της Τρίτης 9/9, ως αποτέλεσμα ισραηλινής επίθεσης στα κεντρικά γραφεία της Χαμάς, όπου ήταν συγκεντρωμένα πολλά ηγετικά στελέχη της παλαιστινιακής οργάνωσης, προκειμένου να συζητήσουν για την πρόταση των ΗΠΑ, να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα.

Το πρακτορείο Reuters, μετέδωσε πρώτο την είδηση, επικαλούμενο πληροφορίες δημοσιογράφου του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, σύμφωνα με τον οποίο έγινε επίθεση ισραηλινών σε ηγετικά στελέχη της Χαμάς. Στο στόχαστρο των ισραηλινών πυρών ήταν και ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας Χαλίλ Αλ Χάγια, ο οποίος επέζησε σύμφωνα με την ανακοίνωση της Χαμάς.