Κεφαλονιά: Επέστρεφε σπίτι από την δουλειά του ο 23χρονος ποδοσφαιριστής που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Συγκλονισμένοι είναι συγγενείς και φίλοι του άτυχου 23χρονου Νίκου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός την Παρασκευή (12/09), όταν το αυτοκίνητό του, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε στη θάλασσα στη διαδρομή Σκάλα–Πόρος, στην Κεφαλονιά.

Ο Νίκος, ήταν «το καλύτερο παιδί» όπως αναφέρουν οι φίλοι του, και είχε όλη τη ζωή μπροστά του. Σύμφωνα με το kefaloniapress.gr, ο 23χρονος είχε πάθος για τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο, και εργαζόταν από μικρή ηλικία. Η ποδοσφαιρική του πορεία ξεκίνησε στην ομάδα Άρσεναλ Κεφαλονιάς· το 2023 φόρεσε τη φανέλα του ΑΟΝΑ Αργυρούπολης στην Αθήνα, ενώ μόλις τον περασμένο Αύγουστο ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στον Α.Ο. Πρόννων.

Κατοικούσε στον Πόρο και εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης στη Σκάλα. Παρά την εξαντλητική δουλειά, ο Νίκος ήταν πάντα επαγγελματίας, αγαπητός στους πελάτες και στους συναδέλφους, η ψυχή της παρέας όπου κι αν βρισκόταν.

Το τελευταίο του βράδυ, σύμφωνα πάντα με το τοπικό μέσο, κύλησε όπως όλα τα προηγούμενα. Εργαζόταν μέχρι αργά το βράδυ, ολοκλήρωσε την βάρδιά του, και πήρε τον δρόμο της επιστροφής για το σπίτι του. Η οικογένειά του, άρχισα να τον αναζητά, και το μεσημέρι της Παρασκευής, ένας ψαράς ς εντόπισε το αυτοκίνητό του στο γκρεμό και ειδοποίησε τις Αρχές.