Φρικτό τροχαίο στην Κεφαλονιά: Νεκρός 23χρονος που έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γκρεμό – Δείτε φωτογραφίες

Ένας νέος μόλις 23 ετών άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν το αυτοκίνητό του, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε στη θάλασσα στη διαδρομή Σκάλα–Πόρος, στην Κεφαλονιά.

Όπως μεταδίδει το kefaloniafocus, ένας άνθρωπος που βρισκόταν με βάρκα στη θάλασσα αντιλήφθηκε το όχημα να έχει βυθιστεί και ειδοποίησε τις Αρχές. Η Πυροσβεστική η Εθελοντική Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών Ελειού Πρόνων έσπευσαν στο σημείο, όμως όταν κατάφεραν να ανασύρουν τον οδηγό, ήταν ήδη αργά.

Η Κεφαλονιά θρηνεί έναν ακόμη νέο άνθρωπο που έφυγε τόσο άδικα, τόσο πρόωρα. Οι συγγενείς και οι φίλοι του 23χρονου βυθίστηκαν στο πένθος, μη μπορώντας να πιστέψουν ότι το χαμόγελο του παιδιού τους έσβησε μέσα σε μια στιγμή.

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

