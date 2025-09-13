Kωνσταντινούπολη: Προφυλακίσεις 48 υπόπτων για κατηγορίες διαφθοράς – Ανάμεσά τους και δήμαρχος της αντιπολίτευσης

Enikos Newsroom

διεθνή

Τουρκία, αστυνομία, αστυνομικοί
πηγή: AP Photo/Lefteris Pitarakis

Ένας εισαγγελέας στην Τουρκία διέταξε την προφυλάκιση 48 υπόπτων, συμπεριλαμβανομένου και του δημάρχου του δημοτικού διαμερίσματος Μπαΐραμπασα στην Κωνσταντινούπολη, που ανήκει στην αντιπολίτευση.

Οι προφυλακίσεις, έγιναν στο πλαίσιο διεξαγωγής μιας έρευνας για τη διαφθορά, μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber.

Η αστυνομία πραγματοποίησε νωρίς το πρωί επιχειρήσεις σε 72 τοποθεσίες προκειμένου να κατασχέσει έγγραφα, αλλά και να συλλάβει υπόπτους με κατηγορίες που σχετίζονται με υπεξαίρεση δωροδοκία κι άλλες εγκληματικές πράξεις, σύμφωνα με το TRT Haber.

Σε μία ανάρτησή του στο X, ο δήμαρχος του Μπαΐραμπασα, Χασάν Μουτλού από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) που είναι το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, ανέφερε ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει και χαρακτήρισε την έρευνα “μία πολιτική επιχείρηση που στηρίζεται σε αβάσιμη συκοφαντία”.

Οι προφυλακίσεις έγιναν στο πλαίσιο της επιχείρησης καταστολής κατά του CHP που διεξάγεται εδώ και περίπου έναν χρόνο, σε δήμους που ελέγχονται από την αντιπολίτευση, καθώς εκατοντάδες μέλη του αναφερόμενου κόμματος έχουν συλληφθεί και φυλακιστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Το καθημερινό συστατικό που την ανεβάζει – Δεν είναι το αλάτι

Ολόκληρα αυγά ή μόνο ασπράδια; Ποια έχουν περισσότερη πρωτεΐνη και είναι πιο υγιεινά

Κλειστά ακίνητα: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λήψη των αποφάσεων της κυβέρνησης

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τα Αναπτυξιακά Προγράμματα -Τι αναφέρει

Τεστ προσωπικότητας: Το παγώνι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τι είδος φίλου είστε

Τι σημαίνει η φράση «ταύρος εν υαλοπωλείω» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:25 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Φρίκη: Οικογένεια κατηγορείται για τη δολοφονία 48χρονου – Τεμάχισαν το πτώμα με αλυσοπρίονο

Ένας πατέρας από το Νιου Τζέρσεϊ στις ΗΠΑ πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα και στη συνέχεια έ...
13:03 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που η σύζυγός του καταρρέει πάνω στο φέρετρο – Βίντεο

Η Έρικα Κερκ, χήρα του Τσάρλι Κερκ, μοιράστηκε μια σειρά από συγκινητικές στιγμές, καθώς αποχα...
09:51 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Ρωσία: Στα 7,4 Ρίχτερ ο mega – σεισμός στην Καμτσάκα – Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι

Δεν υπάρχει κίνδυνος για την πρόκληση τσουνάμι, μετά τον σεισμό 7,4 βαθμών που έγινε σήμερα κο...
08:33 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Η χήρα του ορκίζεται ότι η αποστολή του συζύγου της θα συνεχιστεί – «Oι κραυγές θα αντηχούν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική ιαχή»

Μιλώντας για πρώτη φορά δημοσίως από τότε που ο σύζυγός της δολοφονήθηκε την περασμένη Τετάρτη...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος