Tesla: Θα δώσει αμοιβή μαμούθ στο αφεντικό της, τον Έλον Μασκ, αν πετύχει τους στόχους

Enikos Newsroom

διεθνή

Tesla: Θα δώσει αμοιβή μαμούθ στο αφεντικό της, τον Έλον Μασκ, αν πετύχει τους στόχους

Ο ιδιοκτήτης της Tesla, ο Έλον Μασκ, θα λάβει ένα πακέτο αμοιβών αξίας άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, εάν πετύχει μια σειρά από φιλόδοξους στόχους κατά την επόμενη δεκαετία, όπως πρότεινε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Για να λάβει το πακέτο, ο Μασκ, ο οποίος είναι ήδη ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, θα πρέπει να αυξήσει την αξία της Tesla κατά οκτώ φορές, να πουλήσει ένα εκατομμύριο ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης, να πουλήσει άλλα 12 εκατομμύρια αυτοκίνητα Tesla και να πετύχει αρκετούς άλλους πολύ υψηλούς στόχους.

Ο Μασκ δεν θα εισπράττει μισθό ή μπόνους, αλλά αντίθετα θα του απονέμονται σταδιακά μετοχές οι οποίες θα αξίζουν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια αν επιτύχει όλους τους στόχους. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κάλεσε τους επενδυτές να ψηφίσουν υπέρ του πακέτου.

“Η ανάπτυξη που μπορεί να φαίνεται αδύνατη σήμερα μπορεί να ξεκλειδωθεί με νέες ιδέες, καλύτερη τεχνολογία και μεγαλύτερη καινοτομία”, δήλωσε η πρόεδρος της Tesla Robyn Denholm. “Με απλά λόγια, η διατήρηση και η παροχή κινήτρων στον Elon είναι θεμελιώδους σημασίας για να επιτύχει η Tesla αυτούς τους στόχους και να γίνει η πιο πολύτιμη εταιρεία στην ιστορία”, είπε και πρόσθεσε  ότι η απονομή μετοχών θα “οδηγήσει σε κορυφαίες επιδόσεις από τον οραματιστή ηγέτη μας”.

Η πρόταση έρχεται μετά την απονομή στον Μασκ μετοχών ύψους 29 δισ. δολαρίων τον περασμένο μήνα, αφού η αρχική του απονομή ύψους 50 δισ. δολαρίων ακυρώθηκε από αμερικανικό δικαστήριο ως “άδικη για τους μετόχους”.

Σύμφωνα με το τελευταίο σχέδιο, ο Musk θα λάβει μετοχές σε 12 δόσεις, συνδεδεμένες με 12 «ορόσημα» της αγοράς. Το πρώτο ορόσημο είναι να διπλασιαστεί η αγοραία αξία της Tesla στα 2 δισ. δολάρια.

Το τελικό ορόσημο της αγοραίας αξίας είναι 8,5 τρισεκατομμύρια δολάρια – υπερδιπλάσια της αξίας του γίγαντα των τσιπ Nvidia, της πιο πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο.  Πρέπει επίσης να πετύχει ένα λειτουργικό ορόσημο παράλληλα με κάθε ορόσημο της αγοράς, στα οποία περιλαμβάνονται οι στόχοι για τα ρομπότ και τα οχήματα, καθώς και ο στόχος να αυξηθεί ένα από τα μεγέθη των κερδών της Tesla κατά 24 φορές.

Η πτωτική πορεία της Tesla

Σύμφωνα με την τελευταία οικονομική έκθεση της Tesla, οι πωλήσεις μειώνονται με τον ταχύτερο ρυθμό της τελευταίας δεκαετίας, ένα ζήτημα που ορισμένοι ειδικοί αποδίδουν στην “τοξική” φήμη του Μασκ. Ο Dan Coatsworth, επενδυτικός αναλυτής της AJ Bell, δήλωσε ότι η προτεινόμενη αμοιβή “δεν μπορεί να γίνει πιστευτή”. “Αξίζει ένα άτομο τόσα πολλά;” ρώτησε.

Ο κ. Coatsworth πρόσθεσε ότι ο Musk “προΐσταται μιας εταιρείας που έχει χάσει την υπεροχή της, την οποία ξεπερνούν οι ανταγωνιστές και της οποίας το εμπορικό σήμα έχει αμαυρωθεί από τις ενέργειες του Musk εκτός της Tesla”.   “Σίγουρα ο Musk θα έπρεπε να παλεύει για τη δουλειά του και όχι το διοικητικό συμβούλιο της Tesla να παλεύει για να τον κρατήσει;”

Η άνευ προηγουμένου πρόταση αμοιβής από το Διοικητικού Συμβούλιο έρχεται μόλις λίγους μήνες αφότου η εταιρεία αναγκάστηκε να διαψεύσει δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι επεδίωκε την αντικατάσταση του Μασκ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal τον Μάιο, το οποίο η Tesla δήλωσε ότι ήταν “απολύτως ψευδές”, το διοικητικό συμβούλιο προσέλαβε ειδικούς για να βρουν τον κατάλληλο άνθρωπο που θα αντικαθιστούσε τον Μασκ, επειδή ήταν πολύ επικεντρωμένος στη δουλειά του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμ και δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τη βύθιση της τιμής της μετοχής της Tesla.  Η Wall Street Journal δήλωσε τότε στο BBC ότι εμμένει στο ρεπορτάζ της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρια: Πώς μοιάζει η αρχή του τέλους σε μία σχέση

Νέο πλαίσιο αξιολόγησης καινοτόμων θεραπειών προανήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης

ΓΣΕΕ: Τι ζητεί για τις Συλλογικές Συμβάσεις και τον χρόνο εργασίας – Εξέφρασε ξανά την αντίθεσή της για το νέο εργασιακό νο...

Παιδικοί σταθμοί: Νέα ευκαιρία για τα vouchers – Τι προβλέπει η ΚΥΑ για τα εισοδηματικά όρια

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Γυναίκα έμεινε άφωνη όταν έμαθε ξαφνικά ότι ο σύντροφός της είχε διπλή ζωή – Επί 5 χρόνια δεν γνώριζε τίποτα για το πραγματ...
περισσότερα
21:45 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Νέα άνοδο της ανεργίας δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας για τον Αύγουστο – Το προειδοποιητικό σήμα για την οικονομία

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ αποδυναμώθηκε περαιτέρω τον Αύγουστο, εγείροντας νέους φόβους για τη...
21:09 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

BBC: Ταυτοποίησε πάνω από 128.000 νεκρούς Ρώσους στρατιωτικούς στα μέτωπα της Ουκρανίας – Το 54% είναι εθελοντές, επίστρατοι και κατάδικοι

Tο BBC, σε συνεργασία με τον ρωσικό ιστότοπο Mediazona  (που είναι στο μητρώο ‘ξένων πρακτόρων...
20:58 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης σε υπό κατασκευή εργοστάσιο μπαταριών της Hyundai – Εκατοντάδες συλλήψεις

Εκατοντάδες μετανάστες χωρίς χαρτιά, στις ΗΠΑ, συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια μιας σαρωτικής επ...
20:41 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Ρωσία: Συνάντηση του υπουργού Άμυνας με τον Λίβυο στρατηγό Χαφτάρ

Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Αντρέι Μπελαούσοφ, συναντήθηκε με τον Χαλίντ Χαφτάρ, αρχηγό του ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος