ΗΠΑ: Νέα άνοδο της ανεργίας δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας για τον Αύγουστο – Το προειδοποιητικό σήμα για την οικονομία

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ αποδυναμώθηκε περαιτέρω τον Αύγουστο, εγείροντας νέους φόβους για την υγεία της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, που δείχνουν ότι η αύξηση των θέσεων εργασίας επιβραδύνθηκε και το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά εργασίας στην Αμερική παρουσιάζει στασιμότητα.

Η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου δημιούργησε μόνο 22.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, αριθμός πολύ μικρότερος από τον αναμενόμενο, σύμφωνα με αυτήν την έκθεση του υπουργείου Εργασίας. Οι αναλυτές ανέμεναν ότι οι νέες θέσεις εργασίας θα ανέρχονταν σε 75.000, σύμφωνα με την εταιρεία MarketWatch.

Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,3% από 4,2%, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας. Τα προειδοποιητικά σημάδια αναβοσβήνουν εδώ και μήνες δείχνοντας ότι η αγορά εργασίας έχει χάσει τον βηματισμό της.

Αυτό έγινε ολοένα και πιο ξεκάθαρο τον Ιούλιο, όταν η αδύναμη αύξηση της απασχόλησης και οι μεγαλύτερες από τις τυπικές αναθεωρήσεις προς τα κάτω προκάλεσαν την πρωτοφανή απόλυση της Επιτρόπου του Γραφείου Εργατικών Στατιστικών Έρικα ΜακΕντάρφερ, από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε, χωρίς αποδείξεις, ότι τα απογοητευτικά στοιχεία πρέπει να ήταν “στημένα”.

Ο πρόεδρος Τραμπ είχε αμφισβητήσει την αντίστοιχη έκθεση του Ιουλίου, υποστηρίζοντας ότι τα νούμερα ήταν ψεύτικα και ότι στόχος ήταν να υπονομευθεί το έργο του. Τότε διόρισε νέο επικεφαλής του Γραφείου Στατιστικών τον Dr. E.J. Antoni, ο οποίος τώρα προτείνει να σταματήσουν να εκδίδονται οι μηνιαίες στατιστικές εκθέσεις.

Η ανεργία αυξήθηκε στο 4,3%, από 4,2% τον Ιούλιο και 4,1% τον Ιούνιο. Αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφεται από το φθινόπωρο του 2021. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν σχολίασε ευθέως την έκθεση στις πρωινές αναρτήσεις του. Τα έβαλε όμως για άλλη μια φορά με τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ, επιμένοντας ότι «θα έπρεπε να έχει μειώσει τα επιτόκια εδώ και καιρό».

Η εκπρόσωπός του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δεν αμφισβήτησε τα σημερινά στοιχεία, όμως επέρριψε και αυτή ευθύνες στη Fed. «Το αναπτυξιακό πρόγραμμα» της κυβέρνησης «εξακολουθεί να το φρενάρει η ανόητη άρνηση του Τζερόμ «Πολύ αργά» Πάουελ να παραδεχτεί ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει δίκιο σε όλα», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Η Λέβιτ διαβεβαίωσε επίσης ότι δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας, «όλες για εργαζόμενους που γεννήθηκαν στις ΗΠΑ».

Ένας οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ παραδέχτηκε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC ότι τα νούμερα του Αυγούστου ήταν «λίγο απογοητευτικά» αλλά ο ίδιος αναμένει ότι στη συνέχεια θα αναθεωρηθούν προς τα επάνω.

Σύμφωνα με το CNN τα στοιχεία υπογραμμίζουν τον βαθμό στον οποίο οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν το βάρος των δασμών, του επίμονου πληθωρισμού, της μείωσης του κρίσιμου εργατικού δυναμικού των μεταναστών της Αμερικής και της συνολικής οικονομικής αβεβαιότητας.