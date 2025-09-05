Πιερρακάκης: Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου και την ανακαίνιση 2.500 σχολείων

Θέματα που σχετίζονται με τα δημόσια ακίνητα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη.

Σε δήλωση του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι συζητήθηκαν πολλά θέματα που αφορούν τον Δήμο ανάμεσά τους και ζητήματα που σχετίζονται με τα δημόσια ακίνητα. «Ο Δήμος διεκδικεί και συζητά το θέμα της αξιοποίησης πολλών ακινήτων για κοινωφελείς πάντα σκοπούς, που ανήκουν στο υπουργείο Οικονομικών. Και χάρηκα γιατί διαπίστωσα «ευήκοα ώτα», οπότε έχει υπάρξει πλέον μια συμφωνία να δούμε ακριβώς όλα αυτά τα θέματα και εν ευθέτω χρόνω, να καταλήξουμε στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η καλύτερη αξιοποίηση αυτών των σχετικών ακινήτων» ανέφερε σχετικά.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διαβεβαίωσε για την πρόθεση στενής συνεργασίας το επόμενο διάστημα και τόνισε τα εξής: «Δίνουμε μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της αξιοποίησης της περιουσίας Δημοσίου, αλλά και ευρύτερα στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που έχουμε εγκαινιάσει όταν ήμουν στο Υπουργείο Παιδείας με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο και τώρα συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε για όλα τα σχολεία του Δήμου.

Ευρύτερα, στηρίζουμε το έργο της Δημοτικής Αρχής και πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε συγκεκριμένα πράγματα

Νωρίτερα ο υπουργός επισκέφθηκε το ανακαινισμένο 1ο Δημοτικό Σχολείο και το 1ο Νηπιαγωγείο Ελευθερίου-Κορδελιού, παρουσία του δημάρχου Κορδελιού-Ευόσμου, Ελευθέριου Αλεξανδρίδη.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για την ανακαίνιση 2.500 σχολείων ανέρχεται πλέον σε 650 εκ. ευρώ και θα υλοποιηθεί σε βάθος πενταετίας με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών υποδομών για μαθητές και εκπαιδευτικούς σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο κ. Αλεξανδρίδης καλωσόρισε τον υπουργό χαρακτηρίζοντας ως «εμπνευστή», αλλά και ως άνθρωπο που υλοποίησε το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου Τον ευχαρίστησε για τη στήριξη που δίνει «στον πιο νεανικό Δήμο της Ελλάδας και εξέφρασε την ελπίδα ότι με τη σωστή συνεργασία με την κυβέρνηση και την Περιφέρεια θα βρούμε λύσεις ώστε να εντάξουμε τα τρία επόμενα σχολεία των οποίων ολοκληρώνονται οι μελέτες και να τα δούμε σύντομα να παραδίδονται στα παιδιά του δήμου μας»

